Sebastián Miranda, DT interino de Chile en el triunfo por 2-1 sobre Perú, se deshizo en elogios para sus jugadores por el partido que jugaron y el carácter que mostraron para remontar el duelo en el estadio Bicentenario de La Florida.

Miranda, además, reforzó el objetivo que tiene este plantel y cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova, pese a que no hay claridad sobre si continuarán de forma definitiva.

🗣️ Miranda elogió al plantel de Chile por la victoria ante Perú

En conferencia de prensa, Sebastián Miranda se refirió a la victoria de Chile: “Era fundamental ganar para el estado anímico de los jugadores, lo habíamos hablado en la semana, lo importante que era el partido. Hicimos un esfuerzo todos los días y prueba de ello fueron los jugadores que llegaron con molestias, pero hicieron el esfuerzo para estar igual”.

“La importancia de ganar era muy relevante por el hecho de que hace mucho rato no se ganaba, que no hacíamos goles, entonces era para poder ratificar el rendimiento de los jugadores”, añadió.

“No es fácil levantar a un grupo después de quedar eliminados de un Mundial y tener un partido como el de hoy, con la intensidad que lo jugaron, con el compromiso que lo hicieron, habla muy bien del plantel”, continuó.

Para reforzar el objetivo del plantel, dijo: “El proyecto está enfocado en la clasificación al 2030, pero también que en las selecciones menores podamos disputar más mundiales. Si viene un técnico nuevo, nosotros estamos preparando a jugadores que puedan estar para el próximo proceso mundial. Lo de ahora es potenciar jugadores, irlos preparando para lo que viene que es la Copa América y las siguientes Eliminatorias”.

