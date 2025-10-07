Lucas Assadi ha sido una pieza fundamental en Universidad de Chile este 2025. El talentoso volante tuvo un importante renacer futbolístico y ha tenido grandes actuaciones en la Copa Sudamericana, torneo donde los azules ya están en semifinales.

Su desempeño ha despertado el interés desde el exterior. Según se supo en las últimas horas, el diez de la U está en la órbita de Boca Juniors. Por ello, desde el entorno del jugador esperan que los estudiantiles hagan un esfuerzo para mejorar las condiciones de su contrato.

😨 La exigencia de Lucas Assadi para seguir en U de Chile

Según informó Radio Cooperativa, desde el entorno de Lucas Assadi descartaron cualquier tipo de comunicación con Boca Juniors y aseguraron que están esperando a diciembre para conversar con el jugador, pero que están conscientes que pueden llegar propuestas a la U.

Y si bien el mediocampista tiene contrato vigente por toda la temporada 2026, la idea es que jugador tenga un rol más protagónico en la plantilla y sea uno de los mejores pagados.

“Assadi no percibe un salario importante, si se queda tiene que ser el uno o el dos mejor pagado en el equipo. Es complejo que un jugador con ese pasar vaya a seguir ganando lo mismo”, explicaron en el citado medio.

👀 ¿Seguirá Lucas Assadi en U de Chile?

Tanto en Universidad de Chile como en el entorno de Lucas Assadi saben que es muy probable que a fin de año reciban ofertas por el jugador. Pese a ello, los azules tienen esperanzas de seguir contando con él.

“Sabe que tiene que cumplir un ciclo en el equipo. Quiero ser campeón con la U”, completaron en el medio anteriormente mencionado.

