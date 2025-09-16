Universidad de Chile sigue celebrando la conquista de la Supercopa ante su clásico rival, pero la alegría viene acompañada de incertidumbre. El presente brillante de Lucas Assadi lo convirtió en el nombre más comentado del clásico y en la máxima preocupación en el CDA. La posibilidad de que el Ninja parta al extranjero ya es tema central en La Cisterna.

El mediocampista de 21 años no sólo se consolidó como una de las figuras del torneo local, sino que también se transformó en uno de los proyectos más interesantes del fútbol chileno en el último tiempo. Su nivel dejó de ser solo un motivo de orgullo para los hinchas azules y pasó a convertirse en un problema complejo para la dirigencia universitaria, que ahora enfrenta la amenaza de perder a su joya.

Hormazábal, Assadi y Guerra en la Supercopa / ©Photosport.

🔵 U de Chile en alerta por su joya

Assadi fue clave en la victoria 3-0 sobre Colo Colo, marcando el tercer gol y confirmando que atraviesa el mejor momento de su carrera. Su rendimiento lo instaló como la gran revelación del clásico y, de paso, lo puso en la vitrina internacional.

El periodista Marcelo Díaz de TNT Sports adelantó que el jugador podría ser transferido a fin de temporada, lo que mantiene en vilo a la dirigencia azul. La situación preocupa aún más considerando que el mediocampista ya suma minutos en La Roja, lo que potencia el interés europeo.

💶 Tasación histórica y futuro incierto

Los números de Assadi en este 2025 son contundentes: 24 partidos jugados, 9 goles y 5 asistencias. Cifras que justifican la atención de ojeadores europeos y que posicionan su carta en una tasación de entre 6 y 7 millones de euros. De concretarse una venta, sería una de las transferencias más importantes en la historia azul, solo por detrás de Eduardo Vargas y Rodrigo Tello.

Aunque tiene contrato vigente hasta 2026, el presente brillante de Assadi en la Copa Sudamericana y la Supercopa podría adelantar su partida. En La Cisterna saben que el talento de su figura genera ilusión, pero también el temor de perderlo antes de tiempo.