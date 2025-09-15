La euforia por la obtención de la Supercopa todavía retumba en Santa Laura, pero en la U de Chile ya no hay tiempo para más festejos. El calendario pone a los azules frente a un desafío mayor: los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Y en medio del envión anímico tras el 3-0 sobre Colo Colo, un jugador recordó la gran desventaja que podría pesar en la serie contra Alianza Lima por el boleto a las semifinales de la competencia.

🔥 ¿Qué dijo Nicolás Guerra sobre el duelo con Alianza Lima?

Universidad de Chile cambió rápidamente el chip tras la Supercopa y ya piensa en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este jueves 18 de septiembre, en plena semana de Fiestas Patrias, los azules visitarán a Alianza Lima en Perú buscando dar el primer golpe de la serie.

En la previa, Nicolás Guerra fue uno de los encargados de analizar la llave y no escondió la dificultad del cruce.

“Son cuartos de final de Copa Sudamericana, ellos llegaron hasta esta instancia igual que nosotros. Tienen mérito, son un gran equipo, entonces va a ser difícil, va a estar peleado”, comentó.

⚽ ¿Cuál es la desventaja que complica a la U de Chile vs Alianza Lima?

El propio Guerra, que viene encendido tras anotar en la final contra Colo Colo, fue claro al apuntar a un obstáculo extra que sufrirá el plantel: la ausencia de público azul.

“Siento que vamos a tener algo en contra, que va a ser nuestra gente. Nos vamos a tener que hacer fuertes, sabiendo que nos van a apoyar desde todos lados”, advirtió.

La razón está en el castigo impuesto por CONMEBOL, que obliga a la U a jugar ambos partidos sin hinchas en las tribunas. Un golpe que, según Guerra, puede marcar la diferencia en una llave internacional tan exigente. “Vamos a ir a allá, planificar el partido y entrenarlo. Vamos a ir a jugar y a ganar, esa es la idea de nosotros. En esta instancia ya no hay partidos fáciles, ya sea de local o visita“, complementó.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Alianza Lima?

El calendario de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ya está confirmado:

Alianza Lima vs U. de Chile – Jueves 18 de septiembre, 21:30 hrs (Perú).

– Jueves 18 de septiembre, 21:30 hrs (Perú). U. de Chile vs Alianza Lima – Jueves 25 de septiembre, 21:30 hrs (Santa Laura, Santiago).

El plantel dirigido por Gustavo Álvarez viajará este martes a Lima para ultimar detalles de un cruce que promete máxima tensión.

🏆 La U, entre el sueño internacional y el envión de la Supercopa

El 3-0 sobre Colo Colo en Santa Laura dejó a la U con confianza plena, pero ahora el desafío es continental. Con Lucas Assadi y Nicolás Guerra en estado de gracia, los azules buscarán instalarse en semifinales y seguir escribiendo historia en el plano internacional. Sigue todos los detalles del “Romántico Viajero” solo por Al Aire Libre.