El Colo Colo vs U de Chile es uno de los clásicos más desiguales del mundo, eso es una verdad histórica del fútbol chileno favorable a los albos. Pero, cuando este partido es por un título, la cosa cambia y el poderío del cacique se esfuma.

Con el categórico 3-0 de la U sobre Colo Colo en la Supercopa 2025, los azules no solo conquistaron su segundo título de este certamen, sino que también tomaron ventaja en el historial de finales directas entre ambos equipos.

📊 El historial completo de finales entre la U de Chile y Colo Colo

Acá, cuando es más importante ganar un clásico, la U está por sobre el cacique.

Estos son los trofeos que han ganado azules y albos en enfrentmientos directos:

Universidad de Chile (4 títulos): 1959 Torneo Nacional: U de Chile 2-1 1979 Copa Chile Polla Gol: U de Chile 2-1 2015 Copa Chile MTS: U de Chile 1-1 (5-3 penales) 2025 Supercopa: U de Chile 3-0.



Colo Colo (3 títulos): 1940 Campeonato de Apertura: Colo Colo 3-2 2006 Apertura Torneo Nacional: Colo Colo (4-2 penales tras 2-1 y 0-1) 2019 Copa Chile: Colo Colo 2-1



🏆 El impacto de la Supercopa para la U de Chile y Colo Colo

U de Chile ganó su segunda Supercopa y, con ello, conquisto su título número 31 en el profesionalismo, consolidándose como el segundo club chileno con más trofeos oficiales, superando en dos coronas a Universidad Católica (29).

Mientras que Colo Colo se queda estancado con cuatro Supercopas, pero suma su tercera derrota en finales de este certamen. En el año de su centenario, los albos no lograron conquistar ningún título oficial.