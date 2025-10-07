El 2025 está siendo un año de renacer para el talentoso Lucas Assadi, que sobre todo desde mediados de año agarró la camiseta de titular con U de Chile y a punta de un gran rendimiento se asentó como una de las figuras del plantel azul que dirige Gustavo Álvarez, situación que lo vuelve a poner en la órbita de algunos clubes importantes del contintente.

No es primera vez que el nombre de Assadi suena con posibilidades de emigrar hacia el extranjero, incluso cuando no gozaba de mucho tiempo de juego, pero ahora la situación se ha tornado más serie luego que se conociese un llamado desde un gigante de Sudamérica para hacerse con los servicios del canterano de la U.

⚽ La tajante respuesta de Assadi por su futuro en la U

En las últimas horas surgió la información del youtuber Alma Xeneize sobre un presunto llamado que hizo Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, directamente a Lucas Assadi para consultarle sobre su situación y plantearle la posibilidad de partir hacia el cuadro argentino para la próxima temporada.

Dicha comunicación habría molestado a la dirigencia de U de Chile por saltarse el contacto con la gerencia deportiva para abrir algún tipo de negociación por el mediocampista, sin embargo, el propio jugador abordó esta posibilidad y manifestó una tajante postura.

En las últimas horas, Assadi dialogó con TNT Sports Chile y puso su foco solo en el cuadro laico. “Quiero disfrutar, así ha sido el ultimo tiempo he disfrutado todo lo que he jugado en la U y también en la selección chilena, que tengo que aprovechar al máximo para ser feliz. Estoy feliz y contento, me encanta el cariño de la gente y tengo que ir paso a paso que nos quedan partidos importantes”, lanzó una de las figuras del elenco estudiantil, evadiendo de paso los rumores que lo vinculan a Boca.

Desde Boca pusieron su atención en el presente de Assadi/ © Photosport

