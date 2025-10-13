Un poco a segundo plano quedó el triunfo de U de Chile sobre Palestino este lunes en el Campeonato Nacional, y es que si bien es importante para los azules volver a sumar de a tres y haber escalado nuevamente al segundo lugar de la tabla de posiciones, la atención mayor se la está llevando la situación del técnico Gustavo Álvarez.

Tras el encuentro en Santa Laura ante los árabes, el propio Álvarez se refirió a los últimos rumores sobre el acuerdo de palabra que habría tenido con la FPF para dirigir a la selección de Perú desde 2026, tirando al piso dicha posibilidad y evidenciando su enfado por estos rumores, algo que desde el propio club estudiantil también abordaron y aprovecharon de aclarar el futuro del entrenador argentino.

👁 En la U evitan los rumores sobre Álvarez y definen su futuro

Entre las reacciones que surgieron luego de la victoria de la U este lunes sobre Palestino apareció la del gerente deportivo Manuel Mayo, quien se sumó a la postura de Gustavo Álvarez y enfatizó en cómo proyectan el destino del DT en el club.

“Nunca nos vamos a referir a rumores, menos ahora. Lógicamente en diciembre se ven temas con jugadores, es un club grande pero todos estamos en permanente evaluación y si las partes están cómodas seguiremos. Pero es algo de lógica y él lo ha hecho en su vida, que al final de año conversa de lo que viene y analiza su futuro, no es nada extraño”, apuntó Mayo sobre todo este escenario.

Del mismo modo, el directivo se refirió a qué planes hay en U de Chile con Álvarez pensando en el mediano y largo plazo. “Ya le renovamos a principio de año, para extender el contrato por lo bien que ha trabajado en el club y en conjunto, estamos contentos con él y se refleja en la cancha”, detalló.