¡Increíble! El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se subió al “carrito de la victoria” del Mundial Sub 20 de Chile, pese a que no fue parte de la gestión de la llegada del torneo a nuestro país.

Es más, Domínguez excluyó a Chile de la postulación para organizar el Mundial 2030 adulto, lo que provocó la queja de Pablo Milad ante la FIFA y, por consiguiente, la llegada de la Copa del Mundo Sub 20 a tierras nacionales, uno de los pocos aciertos de su gestión.

🤦🏻‍♂️ Presidente de Conmebol y sus palabras por el Mundial Sub 20

A través de sus redes sociales, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se manifestó: “¡Chile recibe al mejor fútbol juvenil del mundo! Felicitaciones a la ANFP y a su Presidente Pablo Milad por albergar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA”.

“¡A demostrar que Sudamérica está lista para los grandes eventos!”, sentenció el mandamás del organismo continental.

