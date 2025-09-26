El Estadio Nacional será escenario de una jornada histórica. Chile debuta como anfitrión del Mundial Sub 20 frente a Nueva Zelanda en el arranque del Grupo A, con la ilusión de dar el primer paso rumbo a los octavos de final. La Roja regresa al torneo después de más de una década, y lo hace con la misión de revivir las gestas de generaciones doradas como la de 2007, cuando logró el tercer puesto en Canadá.

La presión de la localía y la ilusión de la hinchada marcarán el estreno de los dirigidos por Nicolás Córdova, que confía en figuras como Juan Francisco Rossel, goleador del Sudamericano, y Willy Chatiliez, delantero formado en La Masia y hoy en el fútbol español. Enfrente estarán los Junior All Whites, un equipo que ha jugado siete mundiales consecutivos y que llega con la fortaleza física de un plantel que promedia 1,83 m de altura y con la seguridad bajo los tres palos de Henry Gray, portero del Ipswich Town y ya convocado a la Selección adulta.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite EN VIVO Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20?

El partido será transmitido en Chile y Latinoamérica por distintas señales en TV abierta, cable y streaming:

💻 TV Abierta: Chilevisión

Chilevisión Web 📺 TV cable: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)

DGO (plataforma oficial de DIRECTV) 🌍 Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO)

Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS en AlAireLibre.cl, con goles, estadísticas y análisis en tiempo real desde el Nacional.

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20?

📆 Sábado 27 de septiembre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile

⏰ 00:00 GMT

🏟 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📡 ¿Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda online por streaming?

El debut de la Roja Sub 20 podrá verse en vivo a través de:

Amazon Prime Video (con transmisión en Chile y Latinoamérica)

📺 ¿Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda por DirecTV?

El duelo se transmitirá en vivo por DSports, señal disponible en DirecTV en Chile y toda la región.

👉 Canales de DSports:

DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Nueva Zelanda?

El partido inaugural del Grupo A estará disponible en Chilevisión (TV abierta) y en Chilevisión Web (streaming), por lo que podrás seguirlo sin costo. Además, en AlAireLibre.cl tendrás la cobertura EN VIVO con goles, incidencias, estadísticas y análisis minuto a minuto desde el Nacional.

🔵 Formación de Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Chile regresa al Mundial Sub 20 tras 12 años y lo hace como anfitrión, con la ilusión de revivir la campaña de 2007. Será la séptima participación de la Roja en la cita juvenil, y el desafío es dar el salto de calidad tras cerrar último en la fase final del Sudamericano.

El técnico Nicolás Córdova confía en el poder de ataque de Juan Francisco Rossel, máximo goleador chileno en el Sudamericano con cinco tantos, y en el talento de Willy Chatiliez, un delantero rápido y encarador que puede ser desequilibrante. Con un Nacional teñido de rojo, Chile buscará debutar con triunfo ante su público.

El XI probable: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Milován Celis, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Agustín Arce; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

⚪ Formación de Nueva Zelanda vs Chile por el Mundial Sub 20

Los Junior All Whites vivirán en Chile su octava participación mundialista, séptima consecutiva desde 2007. Su techo histórico ha sido llegar a octavos de final, pero esta generación busca dar el salto. Clasificaron de manera invicta en Oceanía, sin recibir goles en cinco partidos.

Dirigidos por Chris Greenacre, un inglés con larga trayectoria en el Wellington Phoenix, Nueva Zelanda apuesta por su fortaleza física y su arquero estrella Henry Gray, de 1,93 metros, ya probado en la selección adulta. También destacan jóvenes como Luke Brooke-Smith, extremo del Phoenix de 17 años, y Troy Putt, puntero de 18. Aunque Chile les ganó dos amistosos este año, los oceánicos demostraron ser un rival difícil de doblegar.

El XI probable: Henry Gray; Tze Loke, Luka Coveny, Luke Brooke-Smith, Troy Putt; Codey Phoenix, Luke Supyk, James Bulkeley, Finn Mckenlay; Oliver Middleton, Stipe Ukich.

📊 Antecedentes de Chile vs Nueva Zelanda en Sub 20

Chile y Nueva Zelanda ya se midieron este año en dos amistosos. La Roja ganó 3-1 en La Florida y 2-1 en Santiago, con Rossel y Chatiliez como protagonistas. En la historia, Chile jugará su séptimo Mundial Sub 20, mientras que los oceánicos alcanzan su octava participación.

Los chilenos buscan revivir el recuerdo del 2007, cuando fueron terceros en Canadá, mientras que los neozelandeses aspiran a superar por primera vez los octavos de final.

