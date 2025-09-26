Todos los ojos del mundo están puestos en Chile. Y es que a partir del 27 de septiembre se vivirá la cita planetaria que reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo, para vivir el Mundial Sub 20 y La Roja, será la anfitriona.

El gran objetivo de la selección dirigida por Nicolás Córdova, es sacar provecho de la localía y avanzar, por lo menos, a los octavos de final de la competición.

Chile Sub 20 vs Nigeria en su último amistoso previo al Mundial / ©Comunicaciones FFCh.
🗂️ Grupo A del Mundial Sub 20 de Chile 2025

El Grupo A del Mundial juvenil de la FIFA está conformado por el anfitrión Chile, junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

  • Chile
  • Nueva Zelanda
  • Japón
  • Egipto

📅 Fixture del Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025

El Mundial Sub 20 comenzará el sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre. Aquí te dejamos el fixture del Grupo A.

Jornada 1

  • 27/09 a las 17:00 horas – Japón vs Egipto (Estadio Nacional, Santiago)
  • 27/09 a las 20:00 horas – Chile vs Nueva Zelanda (Estadio Nacional, Santiago)

Jornada 2

  • 30/09 a las 17:00 horas – Egipto vs Nueva Zelanda (Estadio Nacional, Santiago)
  • 30/09 a las 20:00 horas – Chile vs Japón (Estadio Nacional, Santiago)

Jornada 3

  • 03/10 a las 20:00 horas – Egipto vs Chile (Estadio Nacional, Santiago)
  • 03/10 a las 20:00 horas – Nueva Zelanda vs Japón (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso)

⚽ Resultados Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025

📊 Tabla Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025

PJGEPGFGCDGPTS
Chile00000000
Nueva Zelanda00000000
Japón00000000
Egipto00000000