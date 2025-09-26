Todos los ojos del mundo están puestos en Chile. Y es que a partir del 27 de septiembre se vivirá la cita planetaria que reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo, para vivir el Mundial Sub 20 y La Roja, será la anfitriona.
El gran objetivo de la selección dirigida por Nicolás Córdova, es sacar provecho de la localía y avanzar, por lo menos, a los octavos de final de la competición.
🗂️ Grupo A del Mundial Sub 20 de Chile 2025
El Grupo A del Mundial juvenil de la FIFA está conformado por el anfitrión Chile, junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
- Chile
- Nueva Zelanda
- Japón
- Egipto
📅 Fixture del Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025
El Mundial Sub 20 comenzará el sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre. Aquí te dejamos el fixture del Grupo A.
Jornada 1
- 27/09 a las 17:00 horas – Japón vs Egipto (Estadio Nacional, Santiago)
- 27/09 a las 20:00 horas – Chile vs Nueva Zelanda (Estadio Nacional, Santiago)
Jornada 2
- 30/09 a las 17:00 horas – Egipto vs Nueva Zelanda (Estadio Nacional, Santiago)
- 30/09 a las 20:00 horas – Chile vs Japón (Estadio Nacional, Santiago)
Jornada 3
- 03/10 a las 20:00 horas – Egipto vs Chile (Estadio Nacional, Santiago)
- 03/10 a las 20:00 horas – Nueva Zelanda vs Japón (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso)
⚽ Resultados Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025
- Japón vs Egipto
- Chile vs Nueva Zelanda
- Egipto vs Nueva Zelanda
- Chile vs Japón
- Egipto vs Chile
- Nueva Zelanda vs Japón
📊 Tabla Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|Chile
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nueva Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Japón
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Egipto
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0