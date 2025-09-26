Todos los ojos del mundo están puestos en Chile. Y es que a partir del 27 de septiembre se vivirá la cita planetaria que reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo, para vivir el Mundial Sub 20 y La Roja, será la anfitriona.

El gran objetivo de la selección dirigida por Nicolás Córdova, es sacar provecho de la localía y avanzar, por lo menos, a los octavos de final de la competición.

Chile Sub 20 vs Nigeria en su último amistoso previo al Mundial / ©Comunicaciones FFCh.

🗂️ Grupo A del Mundial Sub 20 de Chile 2025

El Grupo A del Mundial juvenil de la FIFA está conformado por el anfitrión Chile, junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

📅 Fixture del Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025

El Mundial Sub 20 comenzará el sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre. Aquí te dejamos el fixture del Grupo A.

Jornada 1

27/09 a las 17:00 horas – Japón vs Egipto (Estadio Nacional, Santiago)

27/09 a las 20:00 horas – Chile vs Nueva Zelanda (Estadio Nacional, Santiago)

Jornada 2

30/09 a las 17:00 horas – Egipto vs Nueva Zelanda (Estadio Nacional, Santiago)

30/09 a las 20:00 horas – Chile vs Japón (Estadio Nacional, Santiago)

Jornada 3

03/10 a las 20:00 horas – Egipto vs Chile (Estadio Nacional, Santiago)

03/10 a las 20:00 horas – Nueva Zelanda vs Japón (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso)

⚽ Resultados Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025

Japón vs Egipto

Chile vs Nueva Zelanda

Egipto vs Nueva Zelanda

Chile vs Japón

Egipto vs Chile

Nueva Zelanda vs Japón

📊 Tabla Grupo A del Mundial Sub 20 Chile 2025