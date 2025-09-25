El Mundial Sub 20 Chile 2025 no solo será la vitrina de las futuras estrellas del fútbol, también marcará un antes y un después en el arbitraje.

Y es que la FIFA confirmó que no habrá VAR tradicional, sino que se utilizará el Football Video Support (FVS), una herramienta innovadora que ya fue probada en torneos juveniles femeninos y que ahora dará el salto al certamen que se juega desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. A continuación, todos los detalles.

❓ ¿Qué es el Football Video Support (FVS)?

El Football Video Support (FVS) es un sistema de revisión de jugadas que reemplaza al VAR habitual. La gran diferencia es que no hay árbitros en cabina ni chequeos automáticos: son los entrenadores quienes tienen la posibilidad de solicitar la revisión de una jugada mostrando una “tarjeta de revisión”.

Cada equipo cuenta con dos oportunidades por partido, y si el encuentro va a tiempo extra, recibe una tercera. Si la revisión solicitada resulta correcta, el equipo mantiene su derecho a pedir otra; si no, pierde esa chance.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, explicó que este modelo busca ser “más económico, ágil y accesible para federaciones con menos recursos”, sin perder la justicia en las decisiones. “Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”, añadió.

⚽ ¿Qué jugadas se revisan con el FVS (Football Video Support)?

Al igual que en el VAR tradicional, se pueden revisar cuatro tipos de acciones:

Goles y posibles infracciones previas (incluyendo fuera de juego o manos).

Penales.

Tarjetas rojas directas.

Errores de identidad en la amonestación de jugadores.

El árbitro principal se acerca al monitor en cancha, observa los distintos ángulos de la jugada y toma una decisión definitiva, que no puede ser apelada.

🔎 ¿En qué torneos se ha probado el FVS antes del Mundial Sub 20 Chile 2025?

El sistema ya tuvo experiencias positivas en el Mundial Sub 20 Femenino en Colombia (2024) y en el Mundial Sub 17 Femenino en República Dominicana. Según la FIFA, su implementación permitió una mayor fluidez del juego y redujo los tiempos de interrupción.

📢 ¿Qué dijo FIFA sobre el debut del FVS en el Mundial Sub 20?

Massimo Busacca, director de arbitraje de la FIFA, aseguró:

“Chile es un país amante del fútbol, y tenemos una excelente oportunidad para asegurar que esta edición deje un legado a nivel arbitral. El Mundial Sub 20 es un torneo altamente competitivo que exige una sólida interpretación del juego”.

Además, la FIFA confirmó la presencia de 54 árbitros internacionales, entre ellos el argentino Darío Herrera y sus asistentes Cristian Navarro y José Savorani, quienes participarán en este ensayo inédito en un torneo masculino.

🏟️ ¿Por qué la FIFA decidió no usar el VAR en este Mundial Sub 20?

La FIFA busca que el FVS sea una alternativa más rápida y barata al VAR tradicional. Según el organismo, su implementación está pensada especialmente para:

Torneos juveniles .

. Federaciones con recursos limitados .

. Partidos donde se necesita agilizar el ritmo de juego.

En caso de buenos resultados, el sistema podría expandirse a otras competencias, incluyendo ligas menores y torneos locales en distintas federaciones.

