El balón comenzará a rodar el sábado 27 de septiembre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. Con 24 selecciones en competencia y una final pactada para el 19 de octubre en el Estadio Nacional, el Mundial Sub 20 Chile 2025 promete emociones hasta el último minuto.

Uno de los temas que más consultan los hinchas es qué pasa si los partidos terminan empatados: ¿hay tiempo extra?, ¿se define por penales?, ¿cómo se resuelve en fase de grupos? Aquí te dejamos la guía completa.

📊 ¿Qué pasa si hay empate en fase de grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025?

En la primera fase los partidos pueden terminar empatados. En ese caso, cada equipo suma un punto en la tabla.

Si dos o más selecciones finalizan igualadas, la FIFA aplica estos criterios de desempate, en orden:

Diferencia de goles. Goles a favor. Resultados entre los equipos empatados. Diferencia de goles entre esos equipos. Goles marcados en los duelos directos. Puntos de fair play (menos tarjetas recibidas). Sorteo.

Además, para elegir a los mejores terceros, se consideran puntos, diferencia de gol, goles a favor, fair play y, si aún persiste el empate, sorteo.

⏱️ ¿Hay alargue en los partidos de eliminación directa del Mundial Sub 20 Chile 2025?

Sí. Desde octavos de final en adelante, si un partido termina igualado en los 90 minutos reglamentarios, se juega una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Entre el final del tiempo regular y el alargue se da un breve descanso de 5 minutos, en el que los jugadores permanecen en la cancha.

⚽ ¿Qué pasa si sigue el empate tras la prórroga?

Si el marcador sigue igualado después del alargue, la definición será mediante una tanda de penales.

Cada selección ejecuta cinco penales iniciales.

Si persiste la igualdad, se continúa con muerte súbita hasta que haya un ganador.

🏆 ¿En qué instancias puede haber penales en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

Los penales pueden decidir partidos en:

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final y tercer lugar

