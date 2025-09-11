La Copa Sudamericana entró en tierra derecha. El certamen continental arrancará la próxima semana los cuartos de final y Universidad de Chile, único elenco nacional en competencia, quiere seguir en carrera en busca del título que conquistó en 2011.

Sin embargo, a diferencia de aquel entonces, en la actualidad el trofeo se define en una final única y no en partidos de ida y vuelta. Y si bien se esperaba que la definición se jugara en Bolivia, esto cambió en las últimas horas.

🏆 Final de la Copa Sudamericana cambia de sede

Hace algunas semanas se alertó que los trabajos en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra presentaban atrasos significativos, por lo que la Conmebol evaluaba cambiar la sede de la final. Incluso el Estadio Nacional de Chile fue una carta del organismo.

Sin embargo, finalmente el ente rector del fútbol sudamericano se inclinó por Paraguay como ciudad anfitriona del duelo decisivo de la Copa Sudamericana.

Si bien no se ha especificado el estadio, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que la final del certamen internacional tendrá lugar en Asunción el próximo 22 de noviembre.

¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL #Sudamericana 2025 se jugará en Asunción. pic.twitter.com/hKm8JPwIu4 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 11, 2025

🏟️ ¿Por qué el Estadio Nacional no albergará la final de la Sudamericana?

Pese a que se rumoreó que estaba en la órbita de la Conmebol para albergar la final, apretada agenda del Estadio Nacional hizo imposible que asomara como una opción para recibir el duelo decisivo de la Copa Sudamericana.

Esto porque la final está prevista para el sábado 22 de noviembre, mismo día que Shakira tiene agendado un concierto en el recinto Ñuñoíno. Además, una semana más tarde se realizará el cierre de la Teletón en el principal reducto deportivo del país.