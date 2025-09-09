Con Miguel Terceros como estandarte de una victoria épica, Bolivia derrotó a Brasil en el Alto, aprovechó el tropiezo de Venezuela y se clasificó para el repechaje de la Copa del Mundo 2026.

Los altiplánicos quedaron séptimos en la tabla de posiciones con 20 puntos y con eso tomaron el último boleto de Conmebol para el Mundial de Norteamérica.

Miguel Terceros hace soñar a Bolivia con el repechaje a la Copa del Mundo 2026. Goleador de raza ante Brasil. 🇧🇴⚽️pic.twitter.com/1y3dWl3tLe — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) September 10, 2025

🇧🇴¿Cuándo jugará el repechaje Bolivia?

El repechaje intercontinental para la Copa del Mundo 2026 será un mini torneo a disputarse entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Habrá seis selecciones las que se dividirán en 2 grupos de 3. Las dos selecciones de peor ranking FIFA de cada grupo jugarán una semifinal y el ganador jugará con el cabeza del grupo. Así se elegirán a los últimos 2 clasificados al Mundial.

Estas son las selecciones que ya están clasificadas al repechaje Intercontinental:

🇳🇨Nueva Caledonia

🇧🇴Bolivia

🏆¿Cuántos Mundiales ha jugado Bolivia?

Bolivia es una de las selecciones históricas que estuvo presente en la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930.

De ahí en adelante la selección altiplánica ha estado presente en dos citas más, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.

Norteamérica 2026 podría ser su cuarto mundial.

📊Así quedó la tabla de las clasificatorias Conmebol