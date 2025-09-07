La eterna rivalidad entre Colo Colo y U de Chile volvió a encenderse, esta vez por la Supercopa Chilena. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, lanzó duras críticas contra los azules por la opción de enfrentar el partido con juveniles, ya que buscan privilegiar su llave de Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

El equipo de Macul, sin competencias adicionales al Campeonato Nacional, quiere que se cumpla con la fecha del 14 de septiembre. Pero los de Gustavo Álvarez quieren un mayor margen para la llave de cuartos de Copa Sudamericana, algo que su rival ya consiguió.

⚽ ¿Por qué Mosa está molesto con U de Chile en la Supercopa?

Mosa insistió en que el torneo debía jugarse en formato ida y vuelta, lo que habría garantizado dos Superclásicos, partidos siempre cargados de historia, tensión y pasión. “Nunca supimos cuál era la piedra en el zapato, pero lo más importante es que se juegue ahora, porque se nos van acabando las fechas”, comentó Mosa.

Para el presidente albo, la postura de la U refleja una falta de compromiso con el espectáculo y con los hinchas, en un clásico que, según él, no debería ser minimizado.

🔥 ¿Qué dijo Mosa sobre el plan de la U de usar juveniles?

La crítica más dura de Mosa llegó cuando se refirió directamente a la posibilidad de que los azules enfrenten el partido con un equipo alternativo.

“Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar”, disparó el dirigente, agregando que en un Superclásico no caben excusas ni experimentos, porque es el partido más importante del fútbol chileno. El directivo recordó que cuando Colo Colo ha tenido que cumplir con calendarios apretados, siempre lo ha hecho. Para él, que la U piense en enviar juveniles al choque es “faltarle el respeto al clásico, al torneo y a la gente”.

