Estamos a menos de 10 días para que se tenga que jugar la Supercopa 2025 entre Colo Colo y U de Chile, final que está programada exactamente para el próximo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, sin embargo, desde la comuna que recibirá el encuentro siguen poniendo obstáculos para su realización.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, ha manifestado en más de una ocasión su rechazo a que se juegue la Supercopa en el Santa Laura y e incluso hace unos días atrás avisó de que el recinto está en obras que terminarán encima de la fecha del partido, pero ahora lanzó otra advertencia que puede poner en jaque la final entre albos y azules.

🚫 En Independencia quieren evitar a toda costa la Supercopa

En una reciente conversación con T13 Finde, el edil de Independencia planteó el rechazo que hay desde las autoridades comunales por que se juegue la Supercopa en dicho terreno.

“El recinto Santa Laura no está preparado para recibir un partido como este. Unión Española recibe partidos más chicos, esta es una final de Supercopa en un momento particularmente complejo. Hay tensión con lo que pasó en Argentina y con las burlas que hizo Colo-Colo el partido pasado respecto a esto, a la hinchada de la U”, planteó Agustín Iglesias.

Del mismo modo, el alcalde apuntó que: “Hay varios motivos por los cuales este partido no es seguro. Lo hablé con el Ministro Cordero y él compartía los riesgos de un estadio que es abierto. Hay posibilidad que se encuentren las hinchadas a las afueras, es un metro que tiene solamente un acceso para el estadio. No hay posibilidad que en este partido se garantice la seguridad por parte de la Delegación y la ANFP”.

Colo Colo y la U se enfrentarán el próximo 14 de septiembre

😯 ¿Corre peligro la realización de la Supercopa?

Otro tema que tocó Agustín Iglesias fue la intención que tienen en la Municipalidad de Independencia para evitar que se juegue la Supercopa.

“Tenemos algunos días para ingresar una orden de no innovar. Aún estoy atento a las posibilidades de que el partido no se juegue, como he insistido, pero si tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, haremos lo que sea necesario“, lanzó el alcalde, poniéndole un nuevo obstáculo a la Supercopa entre la U y Colo Colo.

📆 ¿Cuándo jugarán Colo Colo y U de Chile la Supercopa 2025?

La Supercopa 2025 entre Colo Colo y U de Chile está programada para el próximo 14 de septiembre, desde las 15:00 horas de nuestro país.

