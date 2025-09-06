Una nueva oferta desde Brasil volvió a poner a prueba a la dirigencia de Colo Colo. Esta vez, Atlético Mineiro fue el club que se interesó en Ángel Díaz, volante ofensivo de la categoría 2007 y una de las grandes promesas de la cantera alba.

El Galo ofreció que el joven terminara su formación en sus filas, pero en Macul no quedaron conformes. Según informó En Cancha, el Cacique envió una contraoferta: un préstamo con opción de compra por 150 mil dólares por la mitad de su pase. La respuesta desde Belo Horizonte fue clara: rechazo inmediato.

⚽ Colo Colo y la apuesta por Ángel Díaz

Las negociaciones no prosperaron, y hoy Ángel Díaz se proyecta como una de las alternativas juveniles que podría sumar minutos en el primer equipo. La llegada de Fernando Ortiz abrió una nueva ventana para el talentoso mediocampista, sobre todo considerando que con Almirón las oportunidades para los Sub 21 no fueron muchas.

Díaz ya había despertado interés en Brasil a mediados de la temporada, cuando Flamengo lo observó tras brillar en la Adidas Flamengo Cup 2023. Sin embargo, el fichaje tampoco se concretó y el volante siguió su camino en Pedrero.

🔥 El futuro del “10” albo

Con apenas 18 años, Ángel Díaz es considerado una de las grandes apuestas a futuro de los albos. El volante zurdo llegó en 2015 a Macul y aunque la oferta de Atlético Mineiro quedó en nada, en el Monumental valoran que siga ligado al club y no descartan verlo pronto en cancha defendiendo la camiseta del primer equipo.