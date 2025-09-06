Después de meses de incertidumbre y de versiones cruzadas en los últimos días, todo indica que la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile finalmente se jugará. La ANFP oficializó que el partido para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, y pese a las peticiones de los azules para posponer la realización, Aníbal Mosa confirmó que se llevará a cabo.

De todas maneras, el acalde de Independencia continuará con tratativas para impedir el evento, pero la ANFP refuerza su decisión con el inicio de la venta de entradas y la acreditación para los profesionales de la prensa.

La U pidió aplazar el encuentro por su duelo en Copa Sudamericana / ©Photosport

⚽ Novedades sobre la Supercopa según Aníbal Mosa

En conversación con DaleAlbo, el presidente de Blanco y Negro reveló que se comunicó directamente con Pablo Milad para confirmar la situación. “Hace una hora atrás hablé con el presidente del fútbol chileno… y lo que él me ha asegurado es que el partido se va a jugar el 14, y para eso estamos trabajando nosotros, para prepararnos y ganar esa copa”, aseguró el timonel puertomontino.

El presidente también descartó la opción de un duelo ida y vuelta, argumentando que las entradas ya fueron puestas a la venta y que las fechas no permiten un cambio de formato. “Todo indica que el partido se va a jugar el día 14”, cerró Mosa, dejando en claro que la polémica azul no alterará los planes.