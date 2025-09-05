Universidad de Chile dio el paso que venía anunciando desde el último Superclásico: denunciará a Javier Correa, goleador de Colo Colo, ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.
En Azul Azul acusan al delantero argentino de haber insultado gravemente a Michael Clark, además de protagonizar gestos y un altercado con un familiar de Víctor Felipe Méndez en el Estadio Monumental.
⚖️ La U confirma la denuncia contra Javier Correa
Según detalló Radio Cooperativa, la dirigencia universitaria ya notificó que llevará el caso al Tribunal, acusando al atacante albo de conducta antideportiva y de insultos que traspasaron lo permitido.
La confirmación llega tras la victoria de la U en Conmebol contra Independiente, lo que les permitió concentrar sus esfuerzos en este frente local. Ahora, el elenco laico buscará una sanción que podría complicar a Colo Colo en plena recta final del Campeonato Nacional.
Según el mismo medio, la dirigencia del Romántico Viajero estamparía la denuncia en el Tribunal de Disciplina el próximo martes.
📅 ¿Cuándo volverán a enfrentarse Colo Colo y la U?
El calendario ya anticipa un nuevo choque entre los rivales: la Supercopa 2025. El duelo se jugará el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, donde los albos y azules reeditarán el Superclásico del fútbol chileno.