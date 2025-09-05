Universidad de Chile dio el paso que venía anunciando desde el último Superclásico: denunciará a Javier Correa, goleador de Colo Colo, ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En Azul Azul acusan al delantero argentino de haber insultado gravemente a Michael Clark, además de protagonizar gestos y un altercado con un familiar de Víctor Felipe Méndez en el Estadio Monumental.

⚖️ La U confirma la denuncia contra Javier Correa

Según detalló Radio Cooperativa, la dirigencia universitaria ya notificó que llevará el caso al Tribunal, acusando al atacante albo de conducta antideportiva y de insultos que traspasaron lo permitido.

La confirmación llega tras la victoria de la U en Conmebol contra Independiente, lo que les permitió concentrar sus esfuerzos en este frente local. Ahora, el elenco laico buscará una sanción que podría complicar a Colo Colo en plena recta final del Campeonato Nacional.

Según el mismo medio, la dirigencia del Romántico Viajero estamparía la denuncia en el Tribunal de Disciplina el próximo martes.

Correa en el Superclásico / ©Photosport

📅 ¿Cuándo volverán a enfrentarse Colo Colo y la U?

El calendario ya anticipa un nuevo choque entre los rivales: la Supercopa 2025. El duelo se jugará el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, donde los albos y azules reeditarán el Superclásico del fútbol chileno.