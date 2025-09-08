La Supercopa entre Colo Colo y U de Chile suma un capítulo polémico más: el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, sigue con su negativa al partido e insiste que las medidas de seguridad en el estadio Santa Laura no son las adecuadas para un espectáculo de esta magnitud.

🗣️ ¿Qué dijo en esta ocasión el alcalde de Independencia por la Supercopa?

En una declaración pública, Iglesias señaló: “Ni el delegado presidencial (Gonzalo Durán), ni el subsecretario interior (Víctor Ramos) han venido al estadio Santa Laura a ver que hay obras aún en el estadio. Las condiciones de seguridad no están garantizadas para un partido como este entre Colo Colo y la Universidad de Chile, tal como lo ha dicho el ministro Cordero (Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública)”.

“Mientras haya obras en el estadio, no hay condiciones para garantizar la seguridad en este partido. Quienes serán responsables si ocurren hechos conflictivos u ocurren hechos por las obras que hay en el estadio hoy día, será el delegado presidencial y será la ANFP”, sentenció.

🚧 ¿Qué obras se están realizando en el Santa Laura?

Las obras que se están llevando a cabo en el estadio Santa Laura son de instalación de luminarias. Esto provoca que haya gran cantidad de escombros y hoyos de 7 metros, siendo tapados algunos de ellos para el partido y teniendo los asistente la imposibilidad de acercarse a estas zonas.

📅 ¿Cuándo es la Supercopa?

La Supercopa de Colo Colo vs U de Chile se jugará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

