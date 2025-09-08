La Supercopa del fútbol chileno ha sido el principal dolor de cabeza de la ANFP durante este año: Colo Colo y U de Chile debían medirse en enero por el primer título de la temporada, pero finalmente lo harán en septiembre.

No obstante, todo parece estar listo para que se midan los dos equipos más populares del país, aunque hay un tema al que estar atentos: los arreglos del estadio Santa Laura en instalación de luminarias.

❓ ¿Cómo van los arreglos del Santa Laura de cara a la Supercopa?

En imágenes compartidas por 24 Horas, se ve que en Plaza Chacabuco siguen instalando la iluminación y realizando trabajos, con hoyos de 7 metros de profundidad (algunos de ellos serán tapados el día del partido), entre otras cosas a destacar.

También hay arena y piedras repartidas, todo esto en las inmediaciones de la cancha central del Santa Laura.

Estas zonas de trabajo estarán restringidas para el público, pero sabemos que hay algunos hinchas que no entienden de límites, y así lo hemos visto en otros recintos del fútbol chileno.

🗣️ ¿Qué dijo la ANFP por los arreglos del Santa Laura?

El gerente de competiciones de la ANFP, Yamal Rajab, se refirió a este tema y señaló: “Nosotros seguimos trabajando para este domingo a las 15:00 horas con la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, todo con normalidad”.

“Se están cumpliendo con los plazos del tapado de los hoyos donde están las estructuras de las torres (de iluminación). En lo deportivo están los plazos de descanso, están las entradas a la venta… no hay ningún problema con el desarrollo de la Supercopa”, sentenció.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Colo Colo y U de Chile se medirán en la Supercopa el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Santa Laura

🔗 ¿Dónde leer más de la Supercopa?

Todas las noticias de la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile están en nuestro sitio Al Aire Libre.