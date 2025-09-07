Con la fecha FIFA dejando al plantel sin compromisos oficiales, Colo Colo vivió un sábado distinto en el Estadio Monumental. Fernando Ortiz aprovechó la jornada para realizar dos amistosos a puertas cerradas frente a los equipos Sub 20 y Sub 18 del club, dejando las primeras pistas de su estilo como DT del Cacique.

Los encuentros terminaron con triunfos del primer equipo (3-1 y 3-0), pero lo más llamativo fue ver cómo Ortiz comenzó a delinear sus formaciones y a dar espacio a juveniles que no habían tenido protagonismo en la temporada.

⚽ Primeras alineaciones de Colo Colo con Fernando Ortiz

En el primer amistoso, el Cacique formó con Eduardo Villanueva; Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino; Leandro Hernández, Manley Clerveaux y Javier Correa.

La segunda formación alineó a Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Mauricio Isla, Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Cristián Riquelme, Cristián Alarcón, Marcos Bolados y Salomón Rodríguez.

Cabe destacar que algunos juveniles como Lucas Cepeda y Vicente Pizarro estaban con la Selección Chilena, mientras que Nicolás Suárez y Francisco Marchant se encontraban en Brasil con la Sub 20.

🥅 Juveniles y goleadores que sorprendieron

Entre los jugadores menos habituales que destacaron se encontraron Manley Clerveaux y Cristián Alarcón. Los goles del primer encuentro fueron de Claudio Aquino y Emiliano Amor (2), mientras que el segundo compromiso tuvo anotaciones de Tomás Alarcón (2) y Salomón Rodríguez, quien se matriculó con un golazo al ángulo.

Estas primeras pruebas dejan en claro que Ortiz no teme integrar juveniles ni dar minutos a delanteros que hasta ahora habían sido relegados. Con esto, el DT comienza a definir su estilo, mezclando experiencia con nuevas caras y dejando pistas sobre la identidad que Colo Colo buscará imponer en los próximos meses.