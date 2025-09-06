La era de Fernando Ortiz en Colo Colo arrancó con fuerza. En sus primeros amistosos a puertas cerradas, el Cacique dejó ver señales de un nuevo aire bajo la conducción del entrenador argentino. Dos victorias contundentes ante las divisiones juveniles marcan el inicio de su etapa en el Monumental.

Los goles no tardaron en llegar y, aunque amistosos, dejaron mensajes claros: Colo Colo quiere volver a brillar. La primera prueba fue ante la Sub 20, donde el equipo de Ortiz se impuso 3-1 con anotaciones de Claudio Aquino, Emiliano Amor y Bruno Gutiérrez. Para los jóvenes, el descuento lo firmó Bautista Giannoni.

⚡ Milagro de Salomón Rodríguez en Colo Colo

El segundo amistoso frente a la Sub 18 terminó con otra paliza para los albos, ahora por 3-0, sumando un global de 6-1. Aquí destacó Salomón Rodríguez, quien volvió a marcar tras un 2025 complicado, apenas con dos goles en 22 partidos. Tomás Alarcón también anotó en doble oportunidad, dejando en evidencia la mano de Ortiz para motivar al plantel.

Para el uruguayo, este gol podría ser el punto de partida para recuperar confianza y justificar la inversión del club. Ortiz le dio minutos y protagonismo, algo que se esperaba desde hace tiempo para un jugador que necesita relanzar su carrera en Chile.

🏟️ Próximo desafío de Fernando Ortiz

El debut oficial del argentino en la banca de Colo Colo será el domingo 14 de septiembre ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025, en el Estadio Santa Laura.

Los colocolinos esperan que esta primera semana de magia se traduzca en resultados reales en el torneo, donde el Cacique busca meterse en puestos de Copa Sudamericana y cerrar un año complicado con un final más esperanzador.