Colo Colo lleva una semana trabajando de la mano del entrenador Fernando Ortiz: el DT ha llamado la atención por sus entrenamientos largos y lo temprano que empiezan sus jornadas de trabajo, antes de las 7 de la mañana en algunos casos.
Pues todo lo teórico por fin podrá pasar a la cancha, ya que el Cacique tendrá su primer apretón con su nuevo técnico.
😮 El Colo Colo de Fernando Ortiz salta a la cancha
Resulta que este sábado el primer equipo de Colo Colo enfrentará a la Proyección del club: pese a que será un duelo informal, es la primera vez que Fernando Ortiz verá en cancha a su equipo ante otro elenco como oposición.
Esta es la oportunidad de presentar una formación, la que se espera que dé luces para la Supercopa ante U de Chile.
📅 ¿Cuándo debuta oficialmente Fernando Ortiz en Colo Colo?
Fernando Ortiz tendrá su primer partido oficial al mando de Colo Colo el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas cuando enfrente a U de Chile en la Supercopa en el estadio Santa Laura.
📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre
⏱️ Hora: 15:00 horas.
🏟️ Estadio: Santa Laura
🔗 ¿Dónde leer más de Colo Colo?
Todas las noticias de Colo Colo están en nuestro sitio Al Aire Libre.