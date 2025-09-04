La era de Fernando Ortiz en Colo Colo inició esta semana con los primeros entrenamientos del nuevo DT del Cacique, quien tiene la misión de levantar al equipo en esta decisiva fase de la temporada para al menos asegurar un lugar en zona de clasificación a copas internacionales para el 2026.

El plantel albo ya ha trabajado bajo las órdenes de Ortiz incluso en prácticas de casi 3 horas de duración, escenario que pone en la mira al estratega trasandino incluso para un emblema de Colo Colo como Luis Mena, quien ya le pone tarea de entrada a su colega.

NUEVO DÍA DE ENTRENAMIENTO ⚽🤟🏻



El Cacique no se detiene 💪🏻 Seguimos preparándonos con todo para afrontar los próximos desafíos del Eterno Campeón ⚪️⚫️#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/SHCBbnepu2 — Colo-Colo (@ColoColo) September 3, 2025

▪️ Luis Mena le pone desafío a Fernando Ortiz en Colo Colo

A solo unos días de la llegada de Fernando Ortiz a Macul, fue Luis Mena quien se refirió a lo que se espera con el estratega argentino como sucesor de Jorge Almirón.

En diálogo con Radio ADN, Mena señaló que: “Colo Colo no te permite no ganar, sin duda es una tarea importante para el nuevo cuerpo técnico. Se le desea lo mejor porque sabemos que es un desafío duro. Colo Colo está en una posición incómoda en la tabla”.

Incluso, el multicampeón con los albos le dejó encargada una tarea al Tano. “Leí por ahí que es un entrenador al que le gusta apostar por la gente joven, sería maravilloso. Comparto plenamente el tiraje a la chimenea, de hacer jugar a jugadores jóvenes de verdad y no de 21 o 22 años”, apuntó el otrora zaguero.

Ortiz ya piensa en la Supercopa/ © Photosport

⚽ ¿Cuándo será el debut de Fernando Ortiz con Colo Colo?

Bajo este encargo de Luis Mena, cada vez se generan más expectativas por el que será el primer partido que dirija Fernando Ortiz con Colo Colo.

El ex DT de Santos Laguna, América y Monterrey tendrá su primer partido al mando del Popular el próximo domingo 14 de septiembre, fecha en la que está programada la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile a jugarse en el Estadio Santa Laura.

🔗 ¿Dónde leer más de Colo Colo y Fernando Ortiz?

Todas las novedades de Colo Colo y Fernando Ortiz puedes encontrarlas en Al Aire Libre.