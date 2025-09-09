Universidad de Chile puso el grito en el cielo tras las declaraciones de Yamal Rajab, gerente de ligas de la ANFP, quien afirmó que los azules nunca pidieron suspender la Supercopa frente a Colo Colo. La respuesta llegó en forma de carta, firmada por el presidente Michael Clark, en la que se denuncia un boicot deliberado que pondría en riesgo la campaña internacional de la U.

La misiva subraya que la solicitud de reprogramación ya fue comunicada de manera verbal y por escrito a la ANFP, incluyendo reuniones con el Secretario General Jorge Yunge y con el propio Rajab. Además, cuestiona las condiciones del Estadio Santa Laura y advierte que parchar el campo de juego atenta contra la seguridad de jugadores y público.

⚽ La U acusa a Milad y la ANFP

En la misiva enviada a Pablo Milad que filtró La Tercera, la U recalca: “Nos causa profunda preocupación que las conversaciones con usted no sean tomadas en consideración como válidas por personas bajo su supervisión”.

Esta frase lapidaria deja claro cómo rompieron los cauces de diálogo y desencadenó una crisis institucional que trasciende lo deportivo.

Clark y Milad en un partido de la U de Chile / ©Redes Sociales

🛡️ Boicot a la Sudamericana

La U va más allá de la Supercopa y acusa a la ANFP de boicotear su participación en Copa Sudamericana. En la carta se afirma que “pareciera ser que la única intención de miembros de la ANFP es que los clubes chilenos fracasemos en competencias internacionales”. El club recuerda que Alianza Lima suspendió su partido para enfocarse en la Sudamericana, mientras que la U sufre una programación que compromete sus opciones de avanzar.

Con la Supercopa agendada para este domingo y el primer duelo copero el 18 de septiembre en Lima, los azules advierten que podrían alinear juveniles para no exponer a sus titulares, protegiendo así la ilusión de disputar la semifinal continental.