U de Chile está haciendo de todo para buscar la suspensión de la Supercopa ante Colo Colo, la que está programada para este domingo en el estadio Santa Laura y que se jugará cuatro días antes del crucial encuentro de los Azules ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

La U mandó mensajes por la prensa, se dirigió a las autoridades de Gobierno y nos les resultó. En las últimas horas realizaron una nueva gestión, pero otra vez recibieron una negativa.

🚪 El nuevo portazo contra U de Chile para la suspensión de la Supercopa

Durante las primeras horas de este martes, U de Chile mandó una solicitud formal a la ANFP para la suspensión de la Supercopa ante Colo Colo.

No obstante, la decisión del organismo presidido por Pablo Milad fue clara: no hay posibilidades de que se corra la fecha de este partido, por lo que los Azules deberán presentarse sí o sí en este compromiso.

🙏🏻 La opción que le resta a U de Chile para la suspensión de la Supercopa

La única opción que le queda a U de Chile para lograr la suspensión de la Supercopa ante Colo Colo es de las autoridades de Gobierno.

Aquí se abre una “ventanita”, ya que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló recientemente que “un recinto en obras no puede recibir un evento masivo”, algo que sí está ocurriendo en el estadio Santa Laura, con las obras de instalación de luminarias.

📅 ¿Cuándo es la Supercopa de Chile?

La Supercopa de Colo Colo vs U de Chile se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Santa Laura

