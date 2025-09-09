Colo Colo se está preparando para la Supercopa ante U de Chile, duelo que tiene relevancia por ser la disputa de un título, por ser un Superclásico, pero además porque es el debut del entrenador Fernando Ortiz.

No obstante, ya tiene una mala noticia para este duelo: la lesión de un referente del Cacique, quien además estará un buen tiempo fuera debido a que será operado.

😱 El jugador de Colo Colo que será operado

Se trata de Óscar Opazo: el lateral, que lleva nueve años en el club (con una breve interrupción de seis meses en 2023 al pasar por Racing) y es referente por haber ganado varios títulos como jugador estelar, sufrió una lesión de menisco que lo obligará a pasar por el quirófano, según dio a conocer En Cancha.

Óscar Opazo con gesto de molestia / © Photosport

Esto llega a complicar aún más su situación en Colo Colo, donde perdió hace rato el puesto con Mauricio Isla y no fue considerado en la última etapa de Jorge Almirón.

📅 El tiempo que estará fuera Óscar Opazo

Aún no hay tiempo confirmado de baja para Óscar Opazo en Colo Colo, pero se espera que al menos sea por algunas semanas, aunque la única buena noticia de todo esto es que no habrá muchos partidos entre septiembre y octubre.

De hecho, en este mes solo están los duelos de este domingo ante U de Chile y del 26 ante Deportes Iquique. Luego de eso, la acción volverá el 19 de octubre ante Coquimbo Unido, ya que en medio está la pausa por el Mundial sub 20.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

