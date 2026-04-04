El estreno de Fernando Gago en el Campeonato Nacional 2026 dio un vuelco inesperado que sacude la planificación en el Centro Deportivo Azul. Tras un inicio de ciclo en Copa marcado por las improvisaciones, el técnico argentino recibió noticias que cambian radicalmente el panorama para este domingo. La U cuenta con verdaderos “refuerzos” de lujo para enfrentar a Deportes La Serena en el Estadio Nacional; nombres de peso que no estuvieron en las jornadas previas y que llegan para tomar la titularidad en el debut liguero del “Pintita”.

A diferencia de los duelos de las semanas anteriores, donde la juventud tuvo que sostener la estructura, Gago podrá disponer finalmente de sus piezas de mayor roce internacional. Estas incorporaciones de última hora al trabajo grupal permiten proyectar, por primera vez, un once estelar con la experiencia necesaria para escalar desde el décimo puesto de la tabla. El desafío ahora es decidir quién sale del equipo tras el buen triunfo en La Florida para dar paso a la jerarquía que vuelve.

¿Qué figuras se sumaron al equipo de Fernando Gago en la U de Chile?

Para el duelo de este domingo 5 de abril (18:00 hrs), el esquema azul recibe una inyección de jerarquía con jugadores que no habían podido estar bajo las órdenes del DT en plenitud. La gran novedad es la presencia de Marcelo Díaz, quien portará la jineta de capitán tras dejar atrás sus complicaciones. Junto a él, se integraron los seleccionados Lucas Romero y Javier Altamirano, quienes llegaron desde sus respectivos compromisos internacionales. Además, Fabián Hormazábal ya trabaja a la par del grupo tras su paso por La Roja, sumándose a un Lucas Assadi que asoma como el conductor ofensivo para el campeonato nacional.

¿Cómo se rearmó el mediocampo de la U de Chile con estos “refuerzos”?

El tablero de Gago ahora luce completo para su primer partido por los puntos en la Liga. Tras semanas de ausencias, el técnico tiene variantes de distintos perfiles para recibir a los “Papayeros”. La lucha por la titularidad será intensa: nombres como Lucas Barrera (figura ante Audax) y Elías Rojas deberán ratificar su buen momento frente al regreso de los consagrados Díaz y Romero. A este abanico se suma la alternativa de Agustín Arce, configurando un mediocampo con múltiples perfiles para buscar los tres puntos en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega la U de Chile vs La Serena por la Liga de Primera?

El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El arbitraje estará a cargo de Mario Salvo Sepúlveda en un duelo que es clave para las aspiraciones de ambos en la fecha 8. Mientras la U busca consolidar la idea de Gago en el torneo local, La Serena llega herida tras dos derrotas consecutivas, buscando salir de la parte baja de la tabla que actualmente lidera Colo Colo.

En resumen

Novedades: Marcelo Díaz, Lucas Romero, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal.

Marcelo Díaz, Lucas Romero, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal. El escenario: Debut de Gago en la Liga de Primera (torneo local).

Debut de Gago en la Liga de Primera (torneo local). Rival: Deportes La Serena, 11° en la clasificación general.

Deportes La Serena, 11° en la clasificación general. Gran duda: La posible reaparición de Juan Martín Lucero tras su alta médica rápida.

¿Crees que Gago debe mantener a los jóvenes que ganaron en La Florida o debe darle la titularidad inmediata a los que se integraron hoy? Opina y participa en AlAireLibre.cl.