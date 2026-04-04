Universidad de Chile y Deportes La Serena se medirán este domingo 5 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Ambos equipos llegan con realidades distintas a disputar una nueva fecha del Campeonato Nacional 2026, por lo que el duelo aparece como una oportunidad clave para sumar en la tabla.

El encuentro será transmitido a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO MAX.

¿Quién transmite en vivo U de Chile vs La Serena?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO MAX

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs La Serena?

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena se disputará este domingo 5 de abril, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

🗓 Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Domingo 5 de abril de 2026 🕠 Hora: 18:00 horas

18:00 horas 🏟 Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

Árbitros del partido entre U de Chile vs La Serena

Árbitro: Mario Salvo Sepúlveda

Mario Salvo Sepúlveda 1er asistente: Manuel Marin

2do asistente: Carlos Venegas

Cuarto árbitro: Nicolás Millas

VAR: Cristian Galaz

AVAR: Eric Pizarro

¿Cómo llegan U de Chile y La Serena al partido?

Universidad de Chile viene de vencer 1-0 a Coquimbo Unido en su último encuentro por el Campeonato Nacional 2026, un resultado que le permitió sumar confianza y escalar posiciones en la tabla. El Romántico Viajero marcha décimo con 10 puntos en siete fechas, con un registro de 2 victorias, 4 empates y 1 derrota. Fernando Gago dirigirá su tercer partido al mando de la U, el primero por la liga.

Deportes La Serena, en tanto, llega tras imponerse 3-0 a Everton también por la Copa de la Liga, un resultado que le dio oxígeno anímico a los Papayeros. En el Campeonato Nacional 2026, el equipo nortino marcha undécimo con 9 puntos en siete fechas, acumulando 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. La Serena ha mostrado ser un equipo irregular fuera de casa, pero con argumentos para complicar a cualquier rival.

Formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero, Javier Altmirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

Formación de Deportes La Serena

Federico Lanzillota; Joaquín Gutiérrez, Lucas Alarcón, Francis Mac Allister, Yahir Salazar; Matías Marín, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Nicolás Stefanelli Diego Rubio y Rafael Delgado. DT: Felipe Gutiérrez.

Minuto a minuto de U de Chile vs La Serena