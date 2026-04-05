La ambiciosa apuesta ofensiva de Universidad de Chile para este 2026 vive sus horas más bajas entre camillas y diagnósticos médicos. De aquel “tridente de oro” compuesto por Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, solo el primero ha logrado justificar la inversión con goles y regularidad. Mientras Lucero lucha por encontrar su ritmo, el panorama de Rivero es desolador: una lesión en la rodilla derecha lo enviará directo al quirófano, dejándolo fuera gran parte del año. En medio de este escenario, los rumores sobre un posible término anticipado de su contrato inundaron las redes, pero la respuesta desde el Centro Deportivo Azul fue un portazo absoluto a cualquier especulación de salida.

¿Por qué la U de Chile decidió mantener a Octavio Rivero pese a su lesión?

La determinación de la dirigencia azul no solo es deportiva, sino principalmente económica. Según informó Bolavip, en la concesionaria existe una consigna clara ante el difícil momento del charrúa: “Universidad de Chile jamás ha manifestado ni ejecutado intención alguna de poner término anticipado al contrato que une al ariete charrúa con el ‘Romántico Viajero’”. El club apuesta por el respaldo total, entendiendo que el proceso de rehabilitación es el único camino profesional posible.

¿Cuánto dinero invirtió la U de Chile en el regreso de Octavio Rivero?

Aunque las cifras exactas se guardan bajo siete llaves, el costo de la operación para repatriar al uruguayo es uno de los más altos en la historia reciente del club. Por esta razón, la directiva se niega a dejarlo partir sin haber obtenido resultados. “Una de las razones es la altísima inversión económica… en la concesionaria son plenamente conscientes de que el costo fue uno de los más elevados y, bajo ninguna circunstancia, están en condiciones de ‘regalar la plata’”, detallan desde la interna azul.

¿Qué opina Fernando Gago sobre la situación de Octavio Rivero?

A pesar de que el delantero prácticamente no ha sumado minutos bajo su mando, el “Pintita” tiene una fe ciega en el uruguayo. El cuerpo técnico y la gerencia deportiva lo consideran una pieza fundamental para el éxito del proyecto a largo plazo. Por ello, han decidido “esperarlo el tiempo que sea necesario para su rehabilitación”, priorizando la recuperación de un jugador que, estando sano, es visto como el socio ideal para Eduardo Vargas en la búsqueda del título.

En resumen

El Diagnóstico: Lesión de rodilla derecha; requiere cirugía y meses de baja.

Lesión de rodilla derecha; requiere cirugía y meses de baja. La Decisión: Respaldo absoluto de Azul Azul y Fernando Gago.

Respaldo absoluto de Azul Azul y Fernando Gago. El Motivo: Inversión económica récord que el club no está dispuesto a perder.

Inversión económica récord que el club no está dispuesto a perder. Contraste: Eduardo Vargas es el único refuerzo estelar que ha rendido (disponible y con goles).

¿Crees que la U hace bien en blindar a Rivero o deberían haber buscado una salida para liberar presupuesto tras su grave lesión? Opina y participa en AlAireLibre.cl.