El fútbol femenino chileno vivirá una jornada histórica en el Estadio Nacional. Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizan un clásico que, además de su peso deportivo, será el primer partido de la Liga Femenina 2026 transmitido por televisión abierta.

Las Leonas llegan como líderes del torneo junto a Colo Colo y la propia UC, en un arranque perfecto que anticipa un duelo de alto nivel. En ese contexto, este partido puede empezar a marcar diferencias reales en la parte alta de la tabla. El encuentro se disputará como antesala del partido del plantel masculino, lo que eleva aún más su exposición y refuerza el crecimiento del fútbol femenino en el país.

¿Qué canal transmite U de Chile vs U Católica Femenino EN VIVO?

El partido será transmitido por televisión abierta y plataformas digitales en Chile.

📺 TV abierta: Mega

📺 Señal adicional: Mega 2

📲 Streaming: Mega GO

💻 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan U de Chile vs U Católica Femenino?

Domingo 5 de abril de 2026

15:00 horas

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

El compromiso corresponde a la fecha 5 de la Liga Femenina 2026.

¿Dónde ver U de Chile vs U Católica ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en Mega GO, la plataforma digital del canal.

Para acceder:

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¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs U Católica Femenino?

El partido sí tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver en:

Mega (TV abierta)

Mega 2

Mega GO

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con seguimiento del clásico.

¿Cómo llegan U de Chile vs U Católica en la Liga Femenina?

Universidad de Chile Femenino llega como líder del campeonato con puntaje perfecto, compartiendo la cima con Colo Colo y Universidad Católica. Su inicio de temporada confirma su condición de candidata al título.

Universidad Católica, en tanto, también suma 9 puntos y se mantiene en la pelea directa por el liderato, en una tabla que está completamente apretada en la parte alta.

Tabla (top):

U. de Chile: 9 pts

Colo Colo: 9 pts

U. Católica: 9 pts

Esto convierte al clásico en un partido clave, ya que una victoria puede empezar a generar una ventaja directa entre aspirantes al título.

En resumen

Universidad de Chile y Universidad Católica juegan el Clásico Universitario Femenino.

Se disputa este domingo 5 de abril a las 15:00 horas.

El partido será en el Estadio Nacional.

Transmite Mega, Mega 2 y Mega GO.

Se puede ver gratis en TV abierta.

Ambos equipos llegan igualados en la cima de la tabla.

Clásico, liderato y TV abierta: el fútbol femenino chileno vive una jornada histórica. Sigue el partido EN VIVO y revisa todo el análisis posterior en AlAireLibre.cl