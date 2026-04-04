Gustavo Álvarez protagonizó un momento inesperado en Argentina. El actual DT de San Lorenzo mencionó la Copa Chile en conferencia de prensa tras el triunfo sobre Estudiantes de La Plata, en un contexto donde su equipo sumó un empate y una victoria en sus dos primeros partidos al mando.

El técnico llegó al club tras la salida de Damián Ayude, luego de una racha sin triunfos desde el 22 de febrero en la liga. En ese escenario, su arranque muestra resultados: igualdad como visita ante Deportivo Riestra y un triunfo clave ante el sublíder del torneo.

El lapsus de Álvarez que conecta con la U de Chile

El episodio se dio en la rueda de prensa posterior al triunfo frente a Estudiantes. Al proyectar los desafíos de su equipo, Álvarez dejó una frase que no pasó desapercibida: “Nosotros en el torneo nacional, en la Copa Sudamericana y en lo que resta de Copa Chile, siempre nos prepararemos para ganar el próximo partido“.

La mención generó reacción inmediata, especialmente en el entorno de Universidad de Chile, donde su salida sigue presente. El cruce de competiciones desató un debate inevitable sobre el vínculo que mantiene con ese proceso reciente.

“Copa Chile”



El Viejo Rasca no puede sacarse de la cabeza a la UDECHILE después de derrotar a Estudiantes de la Plata… pic.twitter.com/QPL86lTe3b — Alejandro QTA (@OptimismoYFe19) April 4, 2026

El inicio de Álvarez en San Lorenzo y lo que deja su paso por la U

Más allá del momento puntual, el técnico comienza a estabilizar a San Lorenzo en el plano competitivo. El empate ante Deportivo Riestra y la victoria sobre Estudiantes le permiten recuperar terreno en la tabla y bajar la presión tras el cambio de entrenador.

En paralelo, su paso por la U sigue generando repercusión. El lapsus no cambia su presente en Argentina, pero vuelve a poner sobre la mesa la conexión que dejó en el club azul, sobre todo, por como se dio su salida.