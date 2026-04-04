La enfermería de Universidad de Chile vive horas de máxima tensión y desconcierto. Lo que se proyectaba como una ausencia prolongada tras la lesión sufrida el pasado 24 de marzo ante Unión La Calera, ha dado un giro cinematográfico que no cayó nada bien en las altas esferas del CDA. Juan Martín Lucero, el delantero que llegó desde Fortaleza y que aún busca su primer gol de azul, protagonizó una recuperación “milagrosa” gracias a una intervención externa que llegó directamente desde Argentina, saltándose los plazos tradicionales y provocando una reacción inmediata (y ácida) desde el interior del club.

Un especialista trasandino del Hatmi Consultorio viajó exclusivamente a Santiago para tratar al “Gato”, logrando que un jugador que no podía caminar el primer día, realizara trabajos de alta intensidad al tercero. Sin embargo, este “operativo retorno” para el duelo ante Deportes La Serena encendió las alarmas en la U. “Es normal que los jugadores trabajen con especialistas externos, lo que no es normal es que un kinesiólogo dé un diagnóstico y publique lo que hace con un paciente”, revelaron desde el club a El Mercurio, evidenciando la molestia por la exposición de la interna médica del jugador.

¿Cómo fue la recuperación de Juan Martín Lucero en la U de Chile?

El delantero de la U se sometió a un tratamiento complementario con un kinesiólogo argentino para acelerar su retorno tras un desgarro que proyectaba 21 días de baja. Según los registros del especialista, Lucero presentaba una lesión compleja en el tendón del recto interno. Tras una intervención de tres días en Santiago, el ariete pasó de tener dificultades para caminar a realizar trotes, cambios de velocidad y ejercicios de alta intensidad sin molestias, quedando a disposición de Fernando Gago en tiempo récord.

¿Qué críticas surgieron en la U de Chile por el tratamiento de Lucero?

A pesar de la pronta recuperación del jugador, en Universidad de Chile lanzaron un dardo por la forma en que se manejó la información. Una fuente interna señaló que, si bien es habitual el uso de masajistas o nutricionistas externos, “lo que no es normal es que se publique lo que se hace con un paciente”. La molestia radica en la ruptura de los protocolos de privacidad y la presión mediática que genera asegurar que el jugador “está listo para romperla” cuando el club suele ser cauto con los plazos de retorno.

¿Jugará Juan Martín Lucero contra Deportes La Serena?

Tras completar el tratamiento intensivo, la puerta para que Lucero esté en la lista de citados este domingo en el Estadio Nacional quedó abierta de par en par. El especialista argentino que lo trató fue tajante: “Está listo para romperla en su próximo partido”. Ahora, la decisión final recae en Fernando Gago, quien debe evaluar si prioriza el alta médica externa o respeta los procesos del cuerpo médico oficial de la U ante la urgencia de sumar goles en la temporada.

En resumen

La Lesión: Desgarro sufrido el 24 de marzo (proyectaba 3 semanas fuera).

Desgarro sufrido el 24 de marzo (proyectaba 3 semanas fuera). El “Milagro”: Kinesiólogo argentino viajó a Chile y lo recuperó en 3 días.

Kinesiólogo argentino viajó a Chile y lo recuperó en 3 días. El Dardo: En la U critican la exposición pública del tratamiento: “No es normal”.

En la U critican la exposición pública del tratamiento: “No es normal”. Próximo paso: El “Gato” podría reaparecer este domingo ante La Serena.

¿Crees que Lucero hace bien en buscar especialistas externos para volver antes o debería respetar los plazos del club para evitar recaídas? Opina y participa en AlAireLibre.cl.