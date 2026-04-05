Colo Colo vive un domingo decisivo. Esta tarde enfrenta a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2026, con la obligación de ganar para sostener el liderato tras los resultados del fin de semana.

Pero la previa no estuvo tranquila. El club confirmó un nuevo parte médico que deja fuera a dos jugadores, mientras Fernando Ortiz definió citados con regresos importantes. Y en paralelo, desde el Día del Socio, se entregó una señal potente sobre el futuro financiero de Blanco y Negro.

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