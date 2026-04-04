Blanco y Negro ha anotado lo que los expertos califican como un “verdadero golazo financiero” que cambia las reglas del juego en Colo Colo. Según reveló el contador auditor Daniel Cárcamo (Fútbol y Finanzas) a Las Últimas Noticias, un día antes del plazo fatal, la concesionaria presentó su balance 2025 con utilidades por $5.095 millones de pesos.

Este salto, lejos de ser casual, se debe a la aplicación de la Ley N° 21.713, una nueva legislación que permitió condonar multas e intereses con el Servicio de Impuestos Internos. ¿El resultado? La deuda con el Fisco cayó de $11.814 millones (en 2024) a solo $5.327 millones al cierre de 2025, abriendo un escenario de control total que el Club Social no esperaba.

¿Cómo logró Blanco y Negro reducir su deuda a la mitad en un año?

La clave está en un cambio técnico interpretado por la Resolución Exenta SII N°75. Según explica Cárcamo en la entrevista, la ley cambió la fórmula de cálculo de intereses. “Antes los intereses eran más agresivos y al reducirlos pagas menos y ganas más. Es como si la tienda del retail te dijera: usted en vez de deberme un millón de pesos, ahora me debe seiscientos mil pesos”, detalla. Este alivio contable permitió a ByN sanear sus cifras de cara a la Comisión para el Mercado Financiero.

¿Por qué el pago de la deuda permitiría a Blanco y Negro quedarse en Colo Colo?

Este es el punto más sensible para el hincha. El contrato de concesión establece que si la deuda no se pagaba antes de 2035, el Club Social recuperaba el 99% de las acciones. Sin embargo, con el nuevo panorama, Cárcamo asegura que “al 2032 puede que Blanco y Negro tenga pagada la deuda”. De cumplirse esto, la concesionaria retendría el 50% de la propiedad y el otro 50% quedaría para el Club Social, impidiendo que los socios retomen el control total y permitiendo que ByN se perpetúe en la administración.

¿Cuál es el impacto de este “alivio” en la remodelación del Monumental?

Más allá de la propiedad, el saneamiento financiero es el motor para el nuevo estadio. Cárcamo advierte que para construir se necesitará financiamiento externo, y estar “en lo más bajo posible” en deudas es vital para los bancos. No obstante, el experto apunta a un factor psicológico clave: “Lo mejor que les podía pasar era que ByN no pagara la deuda… para recuperar el control del club. Pero ahora no, porque de verdad que el monto bajó”, sentenció respecto a la desilusión que esto podría generar en quienes esperaban el fin de la concesión.

En resumen

Utilidad histórica: $5.095 millones en el balance 2025.

$5.095 millones en el balance 2025. Deuda Fisco: Bajó de $11.814 millones a $5.327 millones (Cierre 2025).

Bajó de $11.814 millones a $5.327 millones (Cierre 2025). Vuelco legal: Aplicación de la Ley 21.713 sobre intereses tributarios.

Aplicación de la Ley 21.713 sobre intereses tributarios. Proyección 2032: ByN podría saldar todo 3 años antes del fin de la concesión.

ByN podría saldar todo 3 años antes del fin de la concesión. Control del club: Al pagar, ByN asegura el 50% de las acciones permanentemente.

¿Crees que Blanco y Negro debería usar este dinero para el estadio o el hincha prefiere que la concesionaria se vaya en 2035? Opina y participa en AlAireLibre.cl.