El Ejecutivo encendió las alarmas y dejó tambaleando la realización de la Supercopa. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que el Gobierno esperará la visita de la delegación para decidir si suspende o no el encuentro, esto por las obras que se están realizando en el estadio Santa Laura.

“Un recinto en obras no puede recibir un evento masivo”, lanzó Cordero con tono firme, poniendo sobre la mesa la posibilidad real de cancelar el enfrentamiento entre Colo Colo y la U este domingo.

Instalación de nuevas torres de iluminación en Santa Laura / ©Photosport.

⚽ Gobierno manda un mensaje sobre la Supercopa y complica la organización

Tras las primeras dos jornadas de trabajo en el Estadio Santa Laura, las excavaciones, escombros y torres de iluminación a medio armar generan un escenario complejo. El ministro insistió: “La seguridad pública es prioridad, y no podemos exponernos a riesgos innecesarios”. Con esta postura, deja en manos del delegado presidencial, Gonzalo Durán, la última palabra.

La ANFP y los clubes involucrados aguardan el informe de la inspección técnica, que definirá si el partido sigue en pie o se posterga. Para muchos hinchas, la incertidumbre devuelve viejas tensiones de un clásico que amenaza con no jugarse.

🏗️ Santa Laura al límite: ¿riesgo o esperanza?

El Santa Laura exhibe zonas clausuradas y señalizaciones de riesgo. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, subrayó que la delegación presidencial aún no verifica en terreno la magnitud de las obras, sumando presiones al Ejecutivo.

Si bien la ANFP baraja planes alternativos —desde cambiar de recinto hasta reprogramar la fecha—, la voz del ministerio deja claro que la prioridad es velar por la integridad de los asistentes. Con la amenaza de suspensión sobre la mesa, el destino de la Supercopa 2025 pende de un hilo.