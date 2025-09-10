La teleserie por la Supercopa sumó un nuevo episodio. El definitorio duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile está previsto para este domingo y si bien los azules solicitaron reprogramarlo, la ANFP rechazó su petición.

A esto se suma la negativa de algunas autoridades de que se lleve a cabo el compromiso, entre ellos el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien esta jornada tomó una drástica medida con el Estadio Santa Laura que dejó en suspenso la realización del cotejo.

😨 Alcalde de Independencia golpea la mesa

El edil, que insiste en su postura de que el encuentro entre albos y azules no se juegue en su comuna, ordenó paralizar las obras que se están llevando a cabo en el recinto de Plaza Chacabuco.

“Las obras que se están haciendo en el lugar, que son el motivo de la discordia entre el delegado, el ministro y yo, no tienen la autorización del Consejo de Monumentos, en un lugar que es zona típica y tiene que tener autorización”, dijo al programa Podría Ser Otra Cosa de Radio BioBio.

“La acción que tomamos es paralizar las obras, que no podrán continuar hasta que se regularicen y tengan el permiso del Consejo de Monumentos”, añadió.

🤔 ¿Se jugará la Supercopa?

Por otra parte, Iglesias aclaró que “a diferencia de lo que dice el delegado presidencial, son bastantes incompletas (el avance de las obras). Estamos a cuatro días del partido. Son cuatro fosas y solamente en una hay un avance importante”.

“El partido del fin de semana, si se juega, se va a jugar con obras. La posición que tengo como alcalde y la posición que tiene el ministro Cordero, es que el partido no se debiera jugar mientras hayan obras en el Estadio. La posición que tiene que tomar el delegado es si se juega con obras o no. Eso es lo que tiene que zanjar”, insistió.

“Quienes se tienen que poner de acuerdo hoy, son los entes de gobierno. El delegado presidencial tiene una posición distinta a la que tiene el ministro. Quien tiene la facultad de autorizar es el delegado presidencial pero hay una discordancia. Estamos quienes creemos que mientras haya obras no se puede realizar el partido versus la delegación y la ANFP, quienes creen que no es motivo para suspender”, sentenció.