La Supercopa 2025 entre Colo Colo y la U de Chile está rodeada de incertidumbre. Mientras los azules presionan por una suspensión, pensando en su duelo por Copa Sudamericana ante Alianza Lima, en Macul la respuesta fue tajante.

La dirigencia alba aseguró que el equipo se presentará sí o sí, manteniendo la programación establecida por la ANFP y las autoridades.

⚽ ¿Qué dijo Colo Colo sobre la posibilidad de que la U de Chile no juegue?

En conversación con En Cancha, desde el directorio albo afirmaron sin rodeos: “Nosotros seguimos con la programación habitual. Nos vamos a presentar pase lo que pase”.

La postura del club es clara: mientras la ANFP mantenga la fecha y el recinto, el Cacique disputará la Supercopa. “No tenemos información de que no se vayan a presentar, pero nosotros estaremos sí o sí ese día en el estadio”, remarcaron en Macul.

🔥 ¿Qué argumenta La U de Chile para pedir la suspensión?

La U expuso motivos logísticos, considerando que el partido puede afectar su preparación para enfrentar a Alianza Lima el 18 de septiembre por Copa Sudamericana. Incluso se deslizó la opción de jugar con juveniles si no se posterga el compromiso.

Esta medida sorprendió en el medio y abrió la polémica, justo a días de que la Delegación Presidencial ratifique las condiciones del evento.

🏟️ La postura de la Delegación Presidencial sobre la Supercopa

El Delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, conversó con los medios en el Estadio Nacional y fue claro respecto a la seguridad del partido:

“Todas las condiciones están dadas para que se desarrolle el encuentro. El aforo, los guardias privados y la coordinación con Carabineros cumplen con lo exigido”, señaló.

Además, se refirió al estado del Estadio Santa Laura, sede del encuentro: “Hoy se hizo una visita técnica y las obras de iluminación avanzan de acuerdo a lo planificado, razón por la cual no hay inconvenientes para la realización de la Supercopa”.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la Supercopa 2025?

El choque entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

En paralelo, este jueves 11 de septiembre se realizará una revisión oficial del recinto con presencia de la Delegación Presidencial, Carabineros y la ANFP para confirmar que todo esté en regla.

🚑 Las bajas que tendrá Colo Colo para la Supercopa

El cuadro albo informó que Óscar Opazo sufrió una lesión que lo mantendrá entre dos y tres meses fuera de las canchas. Así, el “Torta” se perderá partidos del Campeonato Nacional y también la Supercopa frente a la U.