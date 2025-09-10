Todo un dolor de cabeza sigue siendo la inminente disputa de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y U de Chile, esto por las trabas que ha intentado poner el alcalde de Independencia e incluso parlamentarios de Gobierno con el fin de evitar a toda costa que se juegue el encuentro en el Estadio Santa Laura.

Por otra parte, desde la U como club han manifestado su desacuerdo en jugar esta final en la fecha estipulada para este domingo 14 de septiembre por la proximidad con la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, desde el plantel azul tienen su propia postura y la dejaron ver.

👀 En el camarín de U de Chile tienen una opinión clara sobre jugar la Supercopa

Entre todas las voces que han dado su parecer sobre jugar esta Supercopa con Colo Colo en Santa Laura faltaba saber qué se ha hablado en la interna del camarín del conjunto universitario, y fue Ignacio Tapia quien abordó este panorama.

En diálogo con el portal Emisora Bullanguera, Tapia señaló que: “Nosotros trabajamos siempre para el partido aunque se pueda jugar o no, depende de las autoridades, pero nosotros seguimos trabajando de la mejor manera venga el duelo que venga”.

“Lo dejamos en manos de lo que tenga que pasar, hubo otras situaciones que decía que no se podía jugar, pero uno tiene que estar preparado siempre. Entiendo que en el estadio (Santa Laura) se están haciendo arreglos y deben velar por la seguridad”, añadió el zaguero de los azules.

Los jugadores azules no pierden el foco de la final con Colo Colo/ © Photosport

⚽ ¿En qué está el escenario para la Supercopa entre la U y Colo Colo?

Hasta hoy miércoles, la ANFP no ha dado indicios de suspender este encuentro de Supercopa entre la U y Colo Colo, manteniendo la fecha del partido y pese a todos los obstáculos que han ido asomando en las últimas horas.

📆 ¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025?

La Supercopa entre Colo Colo y U de Chile se jugará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.