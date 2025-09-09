Michael Clark dio a conocer la última oportunidad que tiene U de Chile de ver suspendida la Supercopa ante Colo Colo, la que está programada para este domingo a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura y que los Azules han dicho en todos los tonos que no quieren jugar.

Los argumentos de la U son dos: la cercanía de este partido con la ida ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, programada para el jueves 18 de septiembre en Perú, y la falta de garantías de seguridad que, según ellos, ofrece el recinto de Plaza Chacabuco.

🙏🏻 La última oportunidad de U de Chile para la suspensión de la Supercopa

Michael Clark, presidente de Azul Azul, fue al estadio Nacional a ver el duelo de Chile vs Uruguay, y en la ocasión habló del tema, asegurando que este miércoles tienen puestas todas sus fichas para la suspensión de la Supercopa.

“Mañana (miércoles) entiendo que hay una reunión inspectiva a las 9 de la mañana y me dijeron que se tomará la decisión y yo espero, y quiero, que prime el sentido común y el partido no se juegue”.

🗣️ Michael Clark reafirma sus argumentos para la suspensión de la Supercopa

“Nosotros creemos que la ANFP no nos está apoyando en esto. Lamentablemente que un club se juegue un paso a la semifinal de una copa internacional no es algo tan común. Y nosotros esperábamos el apoyo de la ANFP. Y efectivamente eso se suma que quieren jugar en esta fecha, en ese estadio, que yo creo que no reúne las condiciones. Hace una semana atrás o hace dos semanas atrás se murió una persona en el estadio y yo creo que vamos a tomar un riesgo innecesario”, señaló Clark.

“Me parece que habiéndose pronunciado el ministro de Seguridad Pública (Luis Cordero), no en una ocasión sino que dos veces, diciendo que no se puede jugar un partido de esta magnitud en un estadio que no está en las condiciones para hacerlo, porque está en obra, a mí me parece realmente sorprendente que la delegación presidencial insista en que el partido se debía jugar sí o sí el domingo, y sí o sí en ese estadio, que claramente no ocupa las condiciones al estar en obra. Entonces a mí la verdad lo que me sorprende es por qué insistir en jugar el domingo y en ese estadio”.

😱 U de Chile reveló la respuesta de la ANFP a su solicitud de suspensión

Sobre la respuesta de la ANFP, Michael Clark señaló: “Nos mandó una carta donde dice que efectivamente nuestra solicitud para reprogramar el partido no ha sido aceptada y por tanto hoy día depende finalmente si las autoridades autorizan el partido. Y como dije antes, yo creo que es una locura autorizar el partido en el estado que está en el estadio.”.

“Tiene que primar la sensatez, sentido común. Los diputados, varios han expresado también sus preocupaciones, diputados de todos los sectores políticos, el vicepresidente de la Cámara, gente derecha, gente izquierda, y yo la verdad es que creo que insistir en este punto es arriesgado, es temerario, han habido problemas con autorizaciones, se han autorizado arengazos, han habido apuñalados, hace poco tiempo atrás se murió una persona en el estadio, entonces yo creo que ser temerario en este minuto no es lo que corresponde”, sentenció.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile?

La Supercopa entre Colo Colo y U de Chile se jugará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Santa Laura

