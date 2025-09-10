La realización de la Supercopa sigue generando debate. Mientras Universidad de Chile insiste en reprogramar el partido con Colo Colo, las autoridades defienden que están las condiciones para que se juegue el trascendental compromiso.

En medio de esa situación, este miércoles se realizó una inspección en el Estadio Santa Laura para evaluar la evolución de las obras del recinto de cara al duelo entre Unión Española y Audax Italiano, el cual servirá como prueba de fuego para el choque entre albos y azules del fin de semana.

✅ Delegación Presidencial da el visto bueno a la Supercopa

En ese contexto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, recalcó que “hemos trabajado en sucesivas reuniones para identificar esas medidas (de seguridad), como la composición de público, el aforo, el número de guardias… están todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle el partido”.

“Las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado, pero en todos los partidos hacemos una última visita y la haremos el viernes en la mañana, aunque las condiciones de seguridad ya han sido concordadas. Se hizo una visita técnica para el partido del sábado (entre Unión Española y Audax Italiano) y en ese marco se verificó que las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado. No hay inconvenientes para la realización de la Supercopa”, completó la autoridad.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y la U de Chile está programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.