La U de Chile continúa preparando su debut en el Campeonato Nacional. Los azules serán los encargados de dar el vamos al torneo junto a Audax Italiano, por lo que siguen trabajando a toda marcha para llegar con ritmo a aquel compromiso.

Sin embargo, en medio de la pretemporada los universitarios sufrieron un sorpresivo golpe. Gabriel Castellón, su portero titular, se lesionó, lo que encendió rápidamente las alarmas en el Centro Deportivo Azul.

La dolencia del guardameta alertó al cuerpo médico de Francisco Meneghini, puesto que el golero no solo quedaría fuera de los partidos de preparación, sino que su presencia en el inicio de la competencia era toda una incógnita.

🧤 U de Chile recibe una buena noticia en la portería

El medio partidario Emisora Bullanguera reveló que Castellón sufrió un desgarro en su pierna derecha, el cual lo dejó al margen del amistoso a puertas cerradas ante Santiago Wanderers.

Sin embargo, en las últimas horas desde TNT Sports revelaron que la situación es más favorable de lo que se esperaba. “Lo de Gabriel Castellón es menos grave de lo que ha trascendido. En la U esperan contar con él en la fecha 1 frente a Audax Italiano”, dijo el periodista Felipe Cartagena.

Pese a que la evolución del portero ha sido positiva, en la U de Chile tienen contemplado que no participe del amistoso frente a Universitario de Perú previsto para este sábado. La idea es que descanse y pueda estar en óptimas condiciones para el debut en el Campeonato Nacional.

De esta forma, se espera que Cristopher Toselli sea quien se pare bajo los tres tubos en la ‘Noche Crema’ ante el elenco peruano, mientras que Ignacio Sáez asoma como suplente luego que se confirmara la partida de Pedro Garrido a Audax Italiano.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile saltará a la cancha este sábado 24 de enero a las 22:45 horas de nuestro país ante Universitario de Perú en lo que será el estreno de Francisco Meneghini en la banca de los azules.

Este duelo asoma como clave en la planificación del Romántico Viajero, puesto que su debut en el Campeonato Nacional está previsto para el próximo viernes 30 de enero a las 20:00 horas frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

