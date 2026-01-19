Universidad de Chile comienza el 2026 con una noticia que remece el arco azul: Gabriel Castellón sufrió una lesión muscular y será baja durante al menos tres semanas, quedando fuera del arranque del Campeonato Nacional. En un plantel que parecía cerrado, esta situación reabre el debate sobre si la U debe ir por un nuevo portero.

En el CDA ya asumieron que Castellón no estará disponible ante Audax Italiano, y es probable que tampoco llegue a los siguientes duelos. Esto deja a Cristopher Toselli como única alternativa de experiencia, justo cuando los azules buscaban consolidar su base sin más incorporaciones.

🧤 Castellón lesionado y la U sin alternativas claras

La información fue confirmada por Radio Cooperativa, donde se detalló que el guardameta sufrió un desgarro en el muslo. La lesión ocurrió el pasado sábado, impidiéndole participar del suspendido duelo ante Racing Club. Los exámenes revelaron un tiempo estimado de tres semanas de recuperación, lo que lo dejará fuera del debut ante Audax Italiano (30 de enero en el Estadio Nacional), además de los partidos ante Huachipato y Palestino en febrero.

El problema no es menor: la U no tiene actualmente un tercer arquero listo para asumir responsabilidades de inmediato. El plantel había sido planificado con Castellón como titular indiscutido, y la lesión rompe toda la proyección. Igancio Sáez podría asumir la posición ó definitivamente salir a buscar un relevo para el golero en el mercado de pases.

🚨 ¿Se reabre el mercado de pases en la U para buscar un portero?

Con el plantel prácticamente cerrado, la dirigencia azul había descartado sumar refuerzos adicionales. Sin embargo, esta situación podría forzar una reconsideración táctica y estratégica. El cuerpo técnico evalúa si confiar plenamente en Toselli y Sáez ó activar contactos para incorporar un nuevo arquero.

Además, las lesiones en el inicio de año suelen ser un aviso para planteles cortos, por lo que reforzar el arco podría evitar males mayores durante el torneo largo y las múltiples competencias de la temporada.

📅 Calendario complicado de la U sin Castellón al arco

La programación no le da respiro a Universidad de Chile. El primer tramo del campeonato presenta rivales exigentes, y perder al arquero titular en la preparación genera incertidumbre.

30 de enero vs. Audax Italiano (local)

1ª semana de febrero vs. Huachipato (visita)

2ª semana de febrero vs. Palestino (visita)

La seguidilla de encuentros podría dejar puntos clave en el camino si no se logra estabilizar el bloque defensivo. En este momento, cada decisión en el arco pesa el doble.