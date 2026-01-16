Universidad de Chile no frena sus movimientos en el mercado de pases, pese a las contrataciones de figuras y el inminente arribo de un refuerzo nacional. El club azul quiere cubrir una posición clave que quedó vacante tras una transferencia importante y ya activó contactos para reforzar su defensa. El equipo de Paqui Meneghini ha tenido un verano intenso en fichajes y salidas, lo que ha obligado al cuerpo técnico y a la dirigencia a acelerar gestiones para dar con el complemento ideal en el sector defensivo, sin descuidar el rendimiento en el Campeonato Nacional y próximos compromisos internacionales.

Una historia que hace unos meses terminó abruptamente por una puja entre representantes, parece tener una chance de reactivarse.

🔵 Esteban Matus: El objetivo principal de la U para el lateral izquierdo

Universidad de Chile ha puesto el foco en reforzar el lateral izquierdo, donde perdió a un futbolista clave tras su traspaso fuera del país. La dirigencia ya maneja nombres para cubrir esa vacante y trabaja en encontrar una alternativa que entregue garras defensivas y proyección en ataque. Y el nombre elegido fue el de Esteban Matus, otra vez.

Según fuentes de Radio ADN, el plan del club azul ha incluido retomar conversaciones por un jugador que ya fue pretendido con anterioridad, pero que no llegó en la ventana anterior debido a conflictos contractuales y reclamos legales entre clubes.

En la temporada 2025, Matus sumó 36 partidos oficiales y mostró capacidad para integrarse al circuito ofensivo, con goles y asistencias que llamaron la atención del staff técnico de la U.

🔁 Qué significa este movimiento de Matus para el proyecto azul

La búsqueda de un lateral izquierdo no es un capricho aislado en Azul Azul: responde a la necesidad de reforzar líneas tras la venta recaudadora de del Tucu Sepúlveda que partió a Lanús. La dirigencia universitaria pretende contar con alternativas en todas las zonas del campo, especialmente en sectores que requieren equilibrio entre defensa y ataque.

Este refuerzo no sólo busca reemplazar al jugador saliente, sino potenciar el volumen de juego por bandas y ofrecer variantes tácticas al cuerpo técnico. Con el ex Itálico la U quiere tener opciones que mantengan su competitividad tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

📊 El estado actual de las negociaciones entre Matus, Audax y la U

A día de hoy, la negociación se mantiene activa y con buena disposición de las partes traslimar la disputa legal que complicó el pase anterior. Audax Italiano habría retirado formalmente el reclamo de 800 mil dólares que había presentado por la frustrada transferencia anterior, lo que destraba el camino para avanzar en esta contratación.

Con el mercado de pases más que activo, en el CDA esperan cerrar esta movida de Matus para así no sufrir con la partida de Sepúlveda, así la banda izquierda no sufriría tanto con la salida del Tucu. En los próximos días veremos si la pelea entre representantes y clubes fue tan importante ó se darán la mano y aparecerán en la foto tras realizar una transacción que deje dinero a todas las partes.