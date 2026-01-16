Deportes Limache se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas del actual mercado de fichajes del fútbol chileno. El elenco “tomatero” continúa reforzándose con nombres de peso y volvió a golpear la mesa al anunciar la incorporación de tres nuevos jugadores, entre los que destacan dos futbolistas con pasado mundialista defendiendo a la Selección Chilena.

El impacto fue inmediato, especialmente porque uno de los refuerzos llega directamente desde Universidad de Chile. Con estas incorporaciones, el equipo dirigido por Víctor Rivero alcanza los 15 refuerzos en la temporada, dando forma a un plantel que comienza a perfilarse como un rival incómodo para varios elencos de la Primera División.

🇨🇱 ¿Quiénes son los dos mundialistas de La Roja que se suman?

Tras una campaña irregular, el cuadro de la Región de Valparaíso confirmó el arribo de Flavio Moya y Vicente Álvarez. Ambos futbolistas ostentan el cartel de “mundialistas” tras haber defendido los colores de Chile en la última Copa del Mundo Sub 20, disputada en nuestro país.

El nombre que más miradas concentra es el de Moya. El volante de contención arriba al conjunto rojinegro en calidad de préstamo desde Universidad de Chile, donde durante la temporada 2025 disputó 13 partidos oficiales y anotó un gol. Por su parte, el extremo Vicente Álvarez se incorpora desde Unión San Felipe, elenco en el que registró 23 encuentros y una anotación en la última campaña de la Primera B.

🛡️ ¿Quién es el tercer refuerzo que cierra el anuncio?

La jornada de anuncios no se limitó a los seleccionados juveniles. Deportes Limache también oficializó la incorporación de Benjamín Molina, defensor de 20 años que llega cedido desde O’Higgins de Rancagua.

Molina arriba con el objetivo de sumar continuidad y experiencia, luego de haber disputado tres partidos oficiales con el “Capo de Provincia” durante el torneo anterior. Con su firma, se completa el trío de nuevas incorporaciones presentadas esta jornada para fortalecer las distintas líneas del equipo.

🍅 El “Súper Limache” con más de 10 caras nuevas

Con este triple anuncio, el conjunto dirigido por Víctor Rivero alcanzó los 15 refuerzos de cara a la temporada 2026, conformando uno de los planteles más extensos y competitivos de la categoría.

La escuadra “tomatera” ya cuenta con jugadores de trayectoria como Joaquín Montecinos, Gonzalo Sosa, Ramón Martínez, César Fuentes y Facundo Marín, dejando en evidencia que el objetivo del club es claro: ir más allá de competir y consolidarse como un aspirante real en la temporada, tras haber plantado cara a rivales como Colo Colo y Universidad de Chile en el último año.