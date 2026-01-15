En Colo Colo intentaron meterse en el camino de Universidad de Chile cuando el mercado de pases ya estaba en plena ebullición. El objetivo era concreto: frenar los avances del clásico rival y evitar que ciertos nombres terminaran reforzando al equipo azul. El problema fue el momento. Cuando desde Macul se activaron los movimientos, los acuerdos ya estaban demasiado avanzados.

Hubo llamados y gestiones de última hora, pero el diagnóstico interno fue rápido. La reacción llegó tarde y la U ya tenía la ventaja tomada: Lo que pretendía ser una maniobra para bloquear terminó evidenciando una lectura atrasada del mercado, dejando una sensación incómoda en el Monumental.

⚪⚫ Colo Colo llegó tarde y perdió en el mercado

La situación fue detallada por Cristián Caamaño en Radio Agricultura, donde expuso que Colo Colo intentó intervenir cuando los futbolistas ya tenían todo acordado con Universidad de Chile.

“En los pasillos del mercado hubo pugna, pero a Colo Colo les dolió que Rivero y Lucero firmaran en la U. Colo Colo llamó, lo tengo confirmado, y ambos le dijeron que tenían todo arreglado con la U, Colo Colo quedó atrapado”, afirmó.

🔎 El plan alternativo que tampoco dio resultado

Con ese escenario, en el Monumental se activaron nombres alternativos para no quedar descubiertos. Según Caamaño, “por eso quisieron a Lea Fernández, hicieron gestión con Correa, pero el delantero les dijo que no y ya tenía arreglo con Argentinos Juniors”. Otra negativa que reforzó la idea de que el problema era estructural y no puntual.

El periodista agregó un dato que terminó de incomodar al entorno albo: “Cuando se enteraron en Colo Colo ya era muy tarde y por lo mismo llamaron a Lea Fernández y fueron a buscar a Romero, que podía llegar a la U”. Es decir, la ofensiva se produjo cuando las decisiones ya estaban tomadas.