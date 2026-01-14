La reestructuración de Universidad de Chile no dejó zonas grises. Con el inicio de la temporada, el nuevo cuerpo técnico optó por un corte profundo en ataque y avanzó sin titubeos. En ese escenario, Leandro Fernández quedó fuera del proyecto una vez recién comenzada la pretemporada.

El delantero asumió el escenario y sin extender plazos ni abrir negociaciones innecesarias, resolvió su salida como jugador libre y activó un regreso inmediato a su país, priorizando continuidad y competencia por sobre esperar una nueva ventana.

⚽ Leandro Fernández define su futuro lejos de la U

Esta miércoles fue oficializado como refuerzo de Argentinos Juniors, club que lo incorporó por una temporada. El fichaje se concretó sin intermediaciones complejas y responde a una necesidad concreta del equipo: sumar un delantero con recorrido, presencia en el área y lectura de juego.

Su salida se explica por una decisión técnica tomada por Paqui Meneghini, quien al asumir en el equipo laico optó por no considerar a ninguno de los atacantes del plantel anterior. La medida incluyó el término de préstamos y la liberación de contratos, marcando un punto de quiebre en la planificación ofensiva.

Fernández cerró su etapa en el club azul con 33 goles en 92 partidos, números que no pesaron al momento de definir el nuevo rumbo deportivo.

🔁 Un regreso a un entorno conocido

Para Leandro Fernández, volver a Argentina representa una elección funcional. Con pasos previos por equipos de alta exigencia, el atacante regresa a una liga que conoce bien y donde su perfil encaja sin necesidad de adaptación prolongada.

Argentinos Juniors lo presentó con una referencia directa a su festejo característico, subrayando una identidad que el club busca capitalizar desde lo futbolístico y lo simbólico. No hay promesas grandilocuentes ni discursos de reconstrucción: el objetivo es rendimiento inmediato.