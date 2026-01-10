Leandro Fernández volvió a acaparar la atención del fútbol chileno de manera inesperada. Aunque el nuevo cuerpo técnico de Universidad de Chile decidió que no formará parte del equipo para esta temporada, el delantero argentino recibió un llamado de Colo Colo con una oferta millonaria y la respuesta sorprendió a todos: un rotundo “no”.

Según información del medio partidario Emisora Bullanguera, la propuesta llegó directamente del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien buscó seducirlo con la posibilidad de sumarse al Monumental con un salario superior al que percibe actualmente en la U. Sin embargo, Fernández mantuvo su postura y declinó la oferta.

⚽ Fernández y el tajante “no” a Colo Colo

El delantero, consultado brevemente en el aeropuerto mientras se dirigía a Argentina, evitó entrar en detalles: “Prefiero no hablar de eso“, declaró. Su negativa dejó a Colo Colo con la tarea de replantear sus planes ofensivos para la temporada 2026.

Aunque no jugará en la U este año, su decisión de rechazar a uno de los rivales más grandes del fútbol chileno generó un fuerte impacto en los hinchas, que siguen atentos a cada movimiento del argentino.

🔥 Impacto y futuro de Fernández

Con este “no”, Fernández se posiciona como un jugador que marca tendencia incluso fuera de la cancha. Su futuro inmediato apunta a un préstamo en Argentinos Juniors, pero por ahora mantiene la atención de clubes e hinchas, y confirma que ni las ofertas millonarias pueden alterar su postura ante el cariño que ha recibido en el Romántico Viajero.