Colo Colo ya compite, ya muestra señales y ya empieza a definir su identidad para la temporada 2026. El debut ante Olimpia dejó más lecturas que el simple resultado: un portero que se adueña del arco, refuerzos que empiezan a encajar, decisiones tácticas que generan debate y un plantel que todavía no está completamente cerrado.

Mientras el equipo suma rodaje en Uruguay y gana confianza desde lo futbolístico, en Santiago el reloj del mercado avanza sin pausa. Hay nombres encaminados, votaciones pendientes y un plazo que obliga a resolver pronto. En Macul, el foco ya no está solo en jugar bien, sino en llegar completos.

